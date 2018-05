SV Tannau patzt beim SC Bürgermoos

Friedrichshafen - Es bleibt weiter spannend. In der Fußball-Kreisliga B4 kämpfen noch fünf Mannschaften um die Plätze eins und zwei. Der FV Langenargen hat sich nach dem 3:0 gegen Ettenkirch wieder an die Spitze gesetzt.

Bürgermoos scheint für einige Spitzenteams kein gutes Pflaster zu sein. Anfang Mai führte der FV Langenargen mit 3:0 und musste am Ende noch das 3:3 hinnehmen. Spitzenreiter SV Tannau kam am Samstag über ein 1:1 nicht hinaus. Sicherlich hatte die Mannschaft von Trainer Lukas Waggershauser Pech, als der Unparteiische Wolfgang Jäger in Hälfte zwei einen Schuss von Alexander Graf nicht hinter der Linie sah, aber die Leistung des SV Tannau war trotzdem unterirdisch. „Wer so auftritt, der hat kein Recht oben zu stehen und eine Etage höher, in der A-Liga, gar nichts zu suchen“, sagte Tannaus Abteilungsleiter Josef Gindele.

Der FV Langenargen hat sich im Spitzenspiel gegen den SV Ettenkirch keine Blöße gegeben. Nach dem 3:0-Sieg steht die Mannschaft von Trainer Michael Wölfle wieder an der Spitze. 37 Punkte sind aber kein Grund, um sich zurückzulehnen, denn die Verfolger haben 36 (Tannau und Kosova) und 33 (TSG Lindau-Zech).

Spannung zum Schluss

Lindau-Zech setzte sich knapp, aber nicht unverdient, gegen den SV Kehlen II durch. In den Schlussminuten mussten die Gäste noch etwas bangen. Nach einer frühen Führung kam Kehlen nach einer Einzelleistung durch Manuel Buchmüller zum Ausgleich. Im Gegenzug gingen die Gäste wieder in Führung, nachdem sich Michael Manhart im Dribbling gegen die Kehlener Abwehr durchsetzte. Derselbe Spieler traf nach der Halbzeit zum vermeintlichen Entscheidungstreffer zum 2:3, zumal Zech in der Folge noch gute Möglichkeiten zur Ergebniserhöhung ausließ. Der Anschlusstreffer für Kehlen fiel durch einen Freistoßtreffer von der Mittellinie durch Dennis Petri. Derselbe Spieler vergab fünf Minuten vor Spielende einen Handelfmeter, den Zechs Torhüter Frederik Kramer parierte.

Der TSV Eschach II setzte sich mit 2:1 beim TSV Schlachters II durch, doch mit 32 Punkten wird es nicht einfach, noch um Platz eins und zwei zu spielen. Einen Kantersieg gan es im Derby zwischen dem TSV Oberreitnau und der SGM Hergensweiler-Niederstaufen. Am Ende siegten die Platzherren mit 7:1.