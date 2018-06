Der SV Seitingen-Oberflacht hat sein Fußball-Wunder für die Saison 2017/18 perfekt gemacht und den Platz in der Fußball-Kreisliga A, Staffel 2, behauptet. Das Relegationsspiel gegen den FC RW Reichenbach aus der Kreisliga B 2 gewann der SVSO am Sonntag in Zepfenhan nach hartem Kampf mit 3:1 (1:1).

Am Ende der Vorrunde, als die Mannschaft aus der Baar abgeschlagen mit nur sechs Punkten das Tabellenende der Kreisliga A 2 zierte, hätte wohl niemand mehr auf den Klassenerhalt gesetzt. Nun aber setzte die Mannschaft von Trainer Selahattin Karatas den guten Lauf der Rückrunde fort und durfte nach der gut neunminütigen Nachspielzeit ausgelassen jubeln.

Der SVSO stellte in der ersten Hälfte die spielerisch bessere Mannschaft, doch Reichenbach hielt kämpferisch stark dagegen. Bereits in der neunten Minute hatte der SVSO-Anhang den Torjubel auf den Lippen, aber Reichenbach konnte nach einem Freistoß von rechts gerade noch klären. Einen weiteren Freistoß von rechts nutzte dann aber Routinier Daniel Baumann aus kurzer Distanz zum 1:0. Wenig später brachte einer der schnellen Reichenbacher Konter den SVSO in arge Nöte, doch die flache Hereingabe von links fand keinen entscheidenden Abnehmer. Ein Schuss von Johannes Marquart aus der Drehung wurde abgeblockt. Für Seitingen-Oberflacht scheiterte Daniel Baumann nach weitem Pass auf die linke Seite; sein Heber verfehlte das Ziel.

Ebenfalls ein Freistoß leitete das 1:1 ein. Der Ball schien zwar schon abgewehrt, doch Reichenbach brachte ihn noch einmal vors Tor, wo Peter Podgerny aus kurzer Distanz den SVSO-Keeper Kevin Platzer überwand. Johannes Marquart verpasste in der 37. Minute sogar knapp die Reichenbacher Führung.

Nach der Pause erwischte der FC Reichenbach den besseren Start, derweil Seitingen-Oberflacht zunächst nicht wieder in die Gänge fand. Nach einem SVSO-Fehler strich der Schuss am Tor vorbei; und wenig später war Johannes Marquart frei durch, scheiterte aber am Torwart. Das sollte sich rächen, denn den ersten guten SVSO-Angriff im zweiten Durchgang schloss Simon Kienzle mit strammem Schuss aus halbrechter Position zum 2:1-Führungstreffer für Seitingen-Oberflacht ab. In der 61. Minute schien wiederum Johannes Marquart abermals freie Bahn Richtung erneutem Ausgleich zu haben, doch letztendlich landete der Ball nicht im Tor, sondern in den Händen von Kevin Platzer. Sekunden danach forderte Reichenbach vergebens einen Elfmeter, als Ruks im Strafraum zu Fall kam. In der 69. Minute brauchte der SVSO viel, und zwar sehr viel Glück – Mischa Endres rettete auf der Torlinie für den schon geschlagenen Keeper.

Dann war wieder der Kreisliga-A-Vertreter am Zug. Nach einem Freistoß wehrte FCR-Torwart Scherm den Ball per Glanzparade zur Ecke.

Entscheidung durch Endres

In der 79. Minute dann die endgültige Entscheidung zu Gunsten des SV Seitingen-Oberflacht. Nach einem Foul an Tim Bertsche verwandelte Mischa Endres den 17-Meter-Freistoß direkt zum 3:1. Noch ein K.o-Schuss, im wahrsten Sinne des Wortes, folgte, als Reichenbachs Moritz Walz von einem hart geschossenen Ball so unglücklich getroffen wurde, dass ihn die Sanitäter mit der Trage vom Feld bringen mussten.

In der Schlussphase verteilte der nicht immer vollauf souveräne Schiri Hartmut Landbeck noch zwei gelbrote Karten; die erste nach Intervention seines Assistenten offenbar wegen „Meckerns“ an Reichenbachs Alexander Ruks: und am Ende der langen Nachspielzeit musste auch noch der eingewechselte SVSO-Akteur Manuel Welte nach einem Foul vorzeitig vom Platz.

SV Seitingen-Oberflacht: Kevin Platzer, Kevin Grenz, Fabian Schmid (ab 81. Leon Schrödinger), Tobias Steri (ab 88. Julian Münchberg), Simon Kienzle, Tim Bertsche, Florian Mink, Daniel Baumann (ab 77. Manuel Welte), Dennis Schöndienst, Jannis Mink, Mischa Endres. - FC RW Reichenbach: Mike Scherm, Michel Flad, Bastian Mayer (ab 39. Timo Öffinger), Johannes Marquart, Daniel Nedelcia (ab 77. Marco Marquart), Ersan Kurmus (ab 71. Edgar Polovoj), Dennis Marquart, Peter Podgerny, Sebastian Mauch, Alexander Ruks, Moritz Walz (ab 83. Robin Marquart).

Schiedsrichter: Hartmut Landbeck (Heselwangen). - Zuschauer: 300. - Tore: 1:0 (13. Minute) Daniel Baumann, 1:1 (31.) Peter Podgerny, 2:1 (54.) Simon Kienzle, 3:1 (79.) Mischa Endres. - Gelbrote Karten: Alexander Ruks (Reichenbach/85.), Manuel Welte (SVSO/90.+9). - Gelbe Karten: 3/2.