SV Seedorf zieht in zweite Runde ein

Von Christine Hofer-Runst

„Es war furchtbar“, erzählt Norbert Vollmer, als er und andere Mitglieder des Heimatvereins die vermissten Züge schließlich entdeckt hatten. Die waren über Nacht plötzlich vom Museumsgelände verschwunden. Damit war auch das alljährliche Torfwerksfest in Gefahr.

Am Abend zuvor war noch alles in Ordnung. Die Vorbereitungen für das alljährliche Torfwerksfest waren am Samstag so gut wie abgeschlossen, die Züge waren mitsamt den Wagen auf den Gleisen positioniert und die Mitglieder des Heimatvereins Wurzen freuten sich auf eine ...