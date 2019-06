Der Fußball-Bezirkspokalsieger des Jahres 2019 heißt SV Seedorf. Durch einen 2:1-Erfolg im Finale gegen den SV Zimmern II hat der Tabellenzweite der Bezirksliga den Pokal zum zweiten Mal gewinnen können.

Vor 850 Zuschauern besiegte der SV Seedorf bei seiner fünften Endspielteilnahme auf dem Sportgelände des SV Lauffen den SV Zimmern II. Dabei führte Zimmern zur Pause noch mit 1:0. Spieler und Fans vom SV Seedorf feierten nach dem Schlusspfiff von Schiri Maurice Rummel den Triumph ausgelassen.

Nach der Partie brachte es ein Zuschauer auf den Punkt. „Heute hat die glücklichere Mannschaft gewonnen und die möglicherweise bessere Mannschaft verloren“. Mit dieser Einschätzung lag er nicht falsch. Denn bis zum Ausgleich von Julian Link, der in der 59. Minute wie aus dem nichts fiel, hatten die Mannschaft von SVZ-Trainer Sven Kiener vor allem spielerische Vorteile und ein Chancenplus.

Nach einer zähen Anfangsviertelstunde, bei der beide Teams mehr im Rückwärtsgang waren und die Bälle meist quer spielten, wurde Zimmern nach 20 Minuten stärker. In der 21. Minute begünstigte ein Patzer von SVS-Torhüter Fabian Dittmer den Führungstreffer für den SVZ. Dittmer ließ dabei einen Freistoß von SVZ-Kapitän Tim Ziegler aus dem Halbfeld nach vorn abprallen und Matthias Bürkle staubte zum 1:0 ab. In der 35. Minute verpasste der SVZ den zweiten Treffer, als Kevin Müller aus 25 Metern knapp das Ziel verfehlte. Erst kurz vor der Pause hatte der SVS durch einen Kopfball von Tom Ritzel wieder eine Torannäherung.

Nach der Halbzeit versuchte Seedorf Druck aufzubauen, ließ aber zunächst die Durchschlagskraft vermissen. Aber auch der SVZ agierte nicht mehr so mutig wie vor dem Seitenwechsel. In der 59. Minute fiel der zu diesem Zeitpunkt überraschende Ausgleich. Nach einem leichten Ballverlust des SVZ kam der Ball zu Torjäger Link. Dieser fackelte nicht lange und traf von der Strafraumgrenze aus zum 1:1. Danach baute Zimmern ab, agierte nur noch mit langen Bällen, die für die SVS-Abwehr kein Problem darstellten. Nach dem der eingewechselte Jonas Haag (65.) mit einem Schuss an Kammerer gescheitert war, gab es nach 74 Minuten Elfmeter für Seedorf. Dabei unterlief Selim Ayhan im Strafraum ein Handspiel. SVS-Kapitän Christoph Müller übernahm Verantwortung und traf zum 2:1. Dieser Treffer hinterließ bei den Zimmernern Wirkung, die danach auch kräftemäßig abbauten und zu keinen zwingenden Aktionen mehr kamen.

Tore: 1:0 (21.) Matthias Bürkle, 1:1 (59.) Julian Link, 2:1 (74.) Christoph Müller (Elfmeter). - Schiedsrichter: Maurice Rummel (Frommern). - Zuschauer: 850. - Gelbe Karten: 2/1.