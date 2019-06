SV Ringingen trifft auf unbekannten Gegner

Es hat sicher einen besonderen Reiz, wenn zwei Mannschaften aufeinandertreffen, die sich nur vom Namen her kennen. Das ist am Sonntag, 16. Juni, der Fall, wenn im Entscheidungsspiel der Relegation zur Fußball-Bezirksliga Donau der SV Ringingen und die SG Alb-Lauchert (im Verband offiziell als SGM Gammertingen/Kettenacker geführt) aufeinandertreffen. Vor der Saison 2018/19 hatten der TSV Gammertingen und die SG Kettenacker-Feldhausen-Harthausen (KFH) fusioniert, am Ende der Saison war die Mannschaft hinter dem SV Langenenslingen Zweiter geworden und trifft nun auf den Zweiten der Kreisliga A1. Gespielt wird am Sonntag um 15 Uhr in Dietershausen. Weil die Vorrunde zum Erdinger-Meistercup am Samstag in Gammertingen stattfindet, wurde dieses Spiel auf Sonntag verlegt.

Sonntag, 15 Uhr, in Dietershausen). - Während der SV Ringingen bis kurz vor Rundenschluss sich noch gegen ein Verfolgerfeld durchsetzen musste, hatten die Gammertinger lange in der SGM Scheer/Ennetach einen hartnäckigen Mitbewerber. Wie in der Kreisliga A1 die SG Öpfingen hatte sich in der Kreisliga A2 schon lange vor Saisonende der SV Langenenslingen als Meister abgesetzt.

SV Ringingen: Trainer Thorsten Seeger stand mit seinem Team zur Winterpause zusammen mit zwei weiteren punktgleichen Teams nur wegen der besseren Tordifferenz auf Platz zwei. Die Mannschaft vom Hochsträß hatte in der Vorrunde kaum Verletzungssorgen. Das änderte sich in der Rückrunde und der Trainer musste immer wieder Stammspieler ersetzen. Dennoch wurde der zweite Platz erfolgreich verteidigt, da die Mitbewerber immer wieder patzten. „Es war eine angespannte Situation“, sagt Thorsten Seeger.

Auch am Sonntag im Spiel gegen Gammertingen/Kettenacker werden Raphael Müller, Manuel Füller und Sebastian Eberle verletzt ausfallen. Doch der Trainer ist überzeugt: „Unsere Fans stehen hinter uns.“ Den Fehler habe seine Mannschaft bereits beim 0:1 in Öpfingen gemacht, den werde sie am Sonntag nicht wiederholen. Interessant ist die Entwicklung der Mannschaft in den zurückliegenden Jahren: Nach dem bisher einzigen Abstieg wurde der SV Ringingen in der Saison 2015/16 Meister der Kreisliga B. Über den zehnten und achten Tabellenplatz kam in dieser Saison mit Platz zwei der Durchbruch. „Alle werden sich zerreißen“, sagt Ringingens Trainer.

SG Alb-Lauchert: Die Mannschaft hatte Glück. Durch die Wertung des letzten Spiels gegen Krauchenwies/Hausen II hatten die Trainer Alexander Bitzer und Robert Jäger die Möglichkeiten, das Training schon zwei Wochen zuvor auf das Entscheidungsspiel gegen den A1-Zweiten in Dietershausen auszurichten. Die Hohenzollern hatten damit auch die Möglichkeit, ihren morgigen Gegner zu beobachten. Der Gammertinger Pressewart erwähnt, dass man bei entscheidenden Spielen immer eine große Fan-Gemeinde aktivieren könne.

Der Ringinger Gegner wird ein schlagkräftiges Team auf den Platz bringen und will den guten Lauf aus der Punkterunde mitnehmen. Doch man werde den SV Ringingen keineswegs auf die leichte Schulter nehmen, heißt es von Seiten der SG. Alb-Lauchert hat einen starken Unterbau und vor allem eine starke A-Jugend. Auch am Sonntag werden einige A-Jugendliche auf der Bank sitzen. Die Tordifferenz 74:36 in der Runde spricht für einen starken Angriff. Doch bei der SG Alb-Lauchert blebit man realistisch: „Die Tagesform wird entscheiden.“