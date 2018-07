SV Mochenwangen kassiert Schlappe

Der SV Mochenwangen hat sich mit einer indiskutablen Leistung eine 5:1-Packung beim SV Rangendingen abgeholt. Die Spieler von Peter Riedlinger kamen erst 30 Minuten vor Spielbeginn in Rangendingen an. Dies wollten die Verantwortlichen des SVM aber nicht als Ausrede gelten lassen.

Es war wohl eines der schlechtesten Spiele, die der SVM in dieser Saison abgeliefert hat. Rangendingen ist der Gegner, der am weitesten entfernt liegt. Da liegt der Verdacht nahe, da der SVM ohnehin schon gerettet war, die Zügel etwas schleifen zu lassen. Der SVM geriet früh in Rückstand. In der fünften Minute klingelte es zum ersten Mal im Kasten von Stefan Scheifl. Torschütze des 1:0 war Hermann Gaksteder.

Das 2:0 für Rangendingen war symptomatisch für die erste Halbzeit: Stefan Schneider vom SVM beförderte den Ball ins eigene Netz. In der 44. Minute war es Alexander Eberhart, Spielertrainer des SVR, der das 3:0-Halbzeitergebnis, per Strafstoß, markierte. Mit diesem Ergebnis war die Mannschaft, der Leistung entsprechend, aber noch gut bedient. Dem SV Rangendingen merkte man an, dass er die drei Punkte unbedingt haben wollte, entsprechend war auch die Einstellung.

Die zweite Halbzeit begann für den SVM so, wie die erste geendet hatte. Die Mannschaft wirkte lustlos. So dauerte es auch nicht lange, und Marc Haug hatte in der 59. Minute freie Bahn und machte das 4:0 für den SVR. Den Ehrentreffer für den SVM machte Florian Haller in der 64. Minute durch einen Foul-Elfmeter zum 4:1 für den SVR.

Den Schlusspunkt setzte der Mochenwangener Torhüter Stefan Scheifl in der 77. Minute. Bei dem Versuch, vor dem herannahenden Gästestürmer den Ball wegzuschlagen, schlug er am Ball vorbei. Timo Gulde vom SV Rangendingen bedankte sich mit dem 5:1 für seine Mannschaft. Der SVM sollte diese Niederlage schnell abhaken. Zur Wiedergutmachung bleiben noch zwei Spiele.

SV Rangendingen – SV Mochenwangen 5:1 (3:0). Tore: 1:0, (5.) Hermann Gaksteder, 2:0, (16.) Stefan Schneider, ET. 3:0, (44.) Alex Eberhart FE, 4:0, (59.) Marc Haug, 4:1, (64.) Florian Haller, FE, 5:1, (77.) Timo Gulde

SVM: Scheifl, R. Steinhauser, Boscher (69. Ergün Kale), Schneider, Rogg, Brandiser, Renn, Haller, Baftiu, Birkenmaier (38. Moll), Jakob

Zuschauer: 150 (ke)