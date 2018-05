SV Lonsee zu Gast am Blautopf beim FCB

Nach dem Sieg im Bezirkspokalhalbfinale will der FC Blaubeuren auch in der Bezirksliga in den letzten vier Wochen der Saison für Furore sorgen: Am Samstag soll der SV Lonsee den Blaubeurern dabei nicht im Weg stehen. Anpfiff ist am Samstag um 15.30 Uhr.

Innerhalb von drei Jahren hat sich der FC Blaubeuren nun schon zum zweiten Mal ins Finale des Bezirkspokals geschossen: Am Mittwoch schlugen die Blaubeurer den TSV Obenhausen mit 2:1 und können nach der Saison 2014/2015 zum zweiten Mal (bei einem Pokalsieg) in den WFV-Pokal einziehen. Dies dürfte auch Balsam für die Seele der begnadeten Blaubeurer Kicker sein, die aus den vergangenen vier Spielen mickrige zwei Pünktchen ergatterten. Konzentriert soll es nun in der Liga aber wieder weitergehen: Zu Gast am Blautopf ist der SV Lonsee, gegen den sich die Blaubeurer beim 3:2-Sieg im Hinspiel schon schwer getan hatten.