SV Kressbronn steht im Halbfinale um den Bezirkspokal

Der A-Ligist FC Wangen II hat sich gegen den Fußball-Bezirksligist FC Isny im Viertelfinale des Bezirkspokals mit 3:1 nach Elfmeterschießen durchgesetzt. 90 Minuten bot der FC II Isny die Stirn, hielt seinen Kasten sauber. Isny fand wieder mal keine Mittel, den eine Klasse niederer angesiedelten Gegner, in die Knie zu zwingen.

Im entscheidenden Elfmeterschießen – nach regulärer Spielzeit stand es 0:0 - hatte der A-Ligist die deutlich bessere Präzision. Während für den FC Wangen II Alexander Metzler, Justin Schumacher und Djamel Yachir trafen - den Elfer von Fabian Rau hielt Isnys Torhüter Michael Schmähl - war für den FC Isny nur Marc Ludwig erfolgreich. Die Schüsse von David Berg und Simon Weber parierte Wangens Torhüter Tobias Herzberger, Michael Riedesser vergab. Am Ende war das mal wieder deutlich zu wenig für den FC Isny um ins Halbfinale vorzustoßen. Wangen II trifft am 2. Mai zu Hause auf den SV Kressbronn.

Auch der A-Ligist SGM TSV Aitrach/SV Tannheim bekam es im Viertelfinale mit einem Bezirksligisten zu tun, mit dem SV Haisterkirch. Nach einer torlosen ersten Spielhälfte ging der favorisierte SV Haisterkirch vier Minuten nach dem Wechsel durch Marian Brielmayer mit 1:0 in Führung. Florian Villinger sorgte zwei Minuten später mit einem Hammer in die lange Ecke für den 1:1-Ausgleich.

In der 64. Minute setzte Villinger zu einem Alleingang an und netzte ein zur 2:1-Führung. Im Anschluss an einen Eckball in der 76. Minute gelang Marian Brielmayer zwar nochmals der Ausgleich, fünf Minuten später sorgte Kevin Kaufmann mit einem Strafstoß für einen überraschenden 3:2-Sieg der SGM, die im Halbfinale am 2. Mai gegen den SV Baindt Heimrecht genießt. Noch nie kam die Mannschaft der SGM im Pokal so weit.

Für klare Verhältnisse sorgte der Bezirksligist SV Kressbronn beim B-Ligist TSV Bodnegg mit einem 7:1-Sieg. Auf die Kressbronner Führung durch Berthold Lang (10.) fand der TSV noch eine Antwort in Form des 1:1-Pausenstands durch Daniel Rist. Nach dem Seitenwechsel drehte Kressbronn richtig auf. Zweimal Marko Föger, zweimal Felix Würstle sowie je einmal Stefan Eibler und Tobias Eichhorn, klarer konnte man nicht ins Halbfinale einziehen.