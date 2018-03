SV Kressbronn erobert nach 4:1-Sieg über Eschach die Tabellenspitze

Der SV Kressbronn ist neuer Tabellenführer der Fußball-Bezirksliga. Der Aufsteiger löste den TSV Heimenkirch, einen weiteren Aufsteiger, nach einem 4:1-Erfolg über den TSV Eschach von Spitze ab. Im Mittelfeld der Tabelle bleiben die Vereine dicht gedrängt.

Heimenkirch spielte im Top-Spiel des achten Spieltages gegen die TSG Bad Wurzach 1:1. Bei schwierigen Platzverhältnissen kamen beide Mannschaften in der ersten Halbzeit nicht zu zwingenden Chancen. Bad Wurzach verschlief den Beginn des zweiten Durchgangs komplett und Markus Hutterer schoss Heimenkirch in Führung (55.). Der TSV hatte weitere gute Chancen, ehe sich die TSG wieder fing. Bad Wurzach begann in der Folge Druck aufzubauen und Stefan Zollikofer erzielte in der 75. Minute den verdienten Ausgleich.

Nutznießer der Punkteteilung war der SV Kressbronn. Mit 4:1 besiegte der SVK den TSV Eschach und liegt nun an der Tabellenspitze. Auch ohne Top-Torjäger Markus Leuthold war Kressbronn torgefährlich. Die frühe Führung von Christian Bihl (7.) glich Eschachs Michael Fässler zwar schnell aus (14.), danach hatte der TSV dem Aufsteiger aber nicht mehr viel entgegenzusetzen. Kressbronn spielte aggressiver und gewann die entscheidenden Zweikämpfe. Nikolai Ulrich (28.), Dominic Jäger per Elfmeter (72.) und Dennis Ayhan (81.) trafen für den SVK.

Weiter im Aufwärtstrend ist der SV Haisterkirch . Mit 3:2 behielt der SVH gegen die FG 2010 WRZ die Oberhand. In der 45. Minute brachte Kevin Steiner den SVH mit 1:0 in Führung, Thomas Frick ließ sechs Minuten nach Wiederanpfiff den zweiten Treffer folgen. Doch plötzlich war Haisterkirch von der Rolle, die FG 2010 nutzte das eiskalt aus und glich die Partie durch David Sosic (52.) und Christian Schäfer (55.) aus. Doch Thomas Frick rückte mit seinem zweiten Treffer des Tages (78.) das Ergebnis wieder zurecht.

Vier direkte Freistoßtore in einem Spiel – was der SV Amtzell und der SV Fronhofen am Sonntag abzogen, gibt es höchst selten zu sehen. Dominik Deutelmoser versenkte einen ruhenden Ball zum 1:0 für Fronhofen (16.), Florian Hassler erhöhte mit einem 35-Meter-Schuss gar auf 2:0. Schenkte der SV Amtzell in der jungen Vergangenheit solch eine Führung her, war es gestern umgekehrt. Julian Müller – per Freistoß (44.) – und Simon Wetzel (56.) führten Amtzell zum Ausgleich. Dominik Deutelmoser schien an diesem Tag besonders viel Gefühl im Fuß gehabt zu haben, denn mit seinem zweiten direkten Freistoß erzielte er das 3:2 (73.). Der Schlusspunkt des Spiels war – wie sollte es anders sein – ein Freistoß. Dominik Brecht beförderte den Ball mit Gewalt in die Maschen (83.).

Keine Probleme hatte die SG Argental mit dem FC Wangen II. Zwar blieben Torchancen in der ersten Halbzeit weitestgehend aus, doch Argental ging durch Daniele Zamarco (20.) und Michael Siegle (41.) mit 2:0 in Front. Zamarco leitete mit seinem zweiten Tor die Vorentscheidung ein (70.). Es fehlte die letzte Konzentration, so verkürzte Wangen. 4:2 siegte die SGA aber verdient.

Einen Befreiungsschlag konnte der SV Mochenwangen landen. 2:1 bezwang man den FC Isny, auch wenn der Sieg spät eingetütet wurde. Isny ging nach einer Einzelaktion von Philipp Ludwig in Führung (20.), dieser hatte noch eine weitere gute Chance. Nach der gelb-roten Karte gegen Isnys Jan Raab (58.) war Mochenwangen am Drücker. Zunächst glich Stefan Schneider aus und in der 90. Minute erzielte Ralf Steinhauser den umjubelten Siegtreffer.

Im Duell SV Bergatreute gegen den SV Seibranz konnte nur der SVS jubeln. Erstens, weil Seibranz beim 2:2 den ersten Punkt der Saison holte, Zweitens, weil Dominik Linge in der 90. Minute zum 2:2 traf. Bergatreute spielte seit der zehnten Minute in Unterzahl (gelb-rote Karte gegen Steffen Nold) und erspielte sich dennoch einen Zwei-Tore-Vorsprung (Marcus Weber per Doppelpack). Nach dem Anschlusstreffer von Linge hatte der SVB gute Konterchancen, doch ließ diese aus. So schlug erneut Linge zu, auch wenn Bergatreute heftig protestierte, da man vor dem 2:2 wohl ein Foul erkannte hatte.

SV Bergatreute – SV Seibranz 2:2 (1:0) – Tore: 1:0 Marcus Weber (42.), 2:0 Weber (50.), 2:1, 2:2 Dominik Linge (70., 90.) – Bes. Vork.: Gelb-rote Karten für Steffen Nold (10., SVB) und Philipp Zollikofer (85., SVS) – Schiedsrichter: Oppe (Heiligenberg) – Zuschauer: 250.

SV Mochenwangen – FC Isny 2:1 (0:1) – Tore: 0:1 Philipp Ludwig (70.), 1:1 Stefan Schneider (75.), 2:1 Ralf Steinhauser (90.) – Bes. Vork.: Gelb-rote Karte für Jan Raab (58., FCI) – Schiedsrichter: Wetzel (Bolstern) – Zuschauer: 200.

SV Kressbronn – TSV Eschach 4:1 (2:1) – Tore: 1:0 Christian Bihl (7.), 1:1 Michael Fässler (14.), 2:1 Nikolai Ulrich (28.), 3:1 Dominic Jäger (72., FE), 4:1 Dennis Ayhan (81.) – Bes. Vork.: Gelb-rote Karte für Florian Hauch (72., TSVE) – Schiedsrichter: Richter (Ummendorf) – Zuschauer: 80.

TSG Bad Wurzach – TSV Heimenkirch 1:1 (0:0) – Tore: 0:1 Markus Hutterer (55.), 1:1 Stefan Zollikofer (75.) – Schiedsrichter: Schad (Reinstetten) – Zuschauer: 250.

SV Haisterkirch – FG 2010 WRZ 3:2 (1:0) – Tore: 1:0 Kevin Steiner (45.), 2:0 Thomas Frick (51.), 2:1 David Sosic (52.), 2:2 Christian Schäfer (55.), 3:2 Frick (78.) – Schiedsrichter: Hoffmann – Zuschauer: 120.

SV Amtzell – SV Fronhofen 3:3 (1:2) – Tore: 0:1 Dominik Deutelmoser (16.), 0:2 Florian Hassler (38.), 1:2 Julian Müller (44.), 2:2 Simon Wetzel (56.), 2:3 D. Deutelmoser (73.), 3:3 Dominik Brecht (85.) – Schiedsrichter: Ehrlicher (Fischbach) – Zuschauer: 210.

SG Argental – FC Wangen 4:2 (2:0) – Tore: 1:0 Daniele Zamarco (20.), 2:0 Michael Siegle (41.), 3:0 D. Zamarco (70.), 3:1 Nick Feyer (71.), 4:1 Matthias Dingler (87.), 4:2 Franco Di Modugno (90.) – Schiedsrichter: Traub (Griesingen) – Zuschauer: 200.