SV Immendingen verliert 0:3

In der Fußball-Bezirksliga Badischer Schwarzwald sind die drei Mannschaften aus dem Kreis Tuttlingen am Dienstag ohne Sieg geblieben. Während der SV Geisingen 3:3 in Dauchingen spielte, verloren der FC Gutmadingen und der SV Immendingen ihre Partien.

FC Gutmadingen – TuS Bonndorf 1:2 (1:0). Gutmadingen kam zu mehr Chancen und einem Plus an Spielanteilen. Doch bis auf das 1:0 ging der Gastgeber leichtfertig damit um. Aus 30 Metern traf der Gastgeber zur Führung. Nach der Halbzeit wurden die Gäste aus Bonndorf stärker und glichen mit einem abgefälschten Schuss aus. Zehn Minuten später erzielten die Bonndorfer mit einem Schuss aus 40 Metern in den Winkel sogar den 2:1-Siegtreffer. Erst danach drückte Gutmadingen wieder. Huber, Haves und Recihmann ließen die Chancen zum 2:2 aber aus. - Tore: 1:0 Hirt (19.), 1:1 Hofmeier (55.), 1:2 Stanow (65.). - Schiedsrichter: Kai-Uwe Villing (Böttingen). - Zuschauer: 160.

FC Dauchingen – SV Geisingen 3:3 (3:1). Dauchingen legte einen guten Start hin und führte früh mit 1:0. Geisingen blieb gefährlich, doch als Geiger sich gegen drei Abwehrspieler durchsetzte und quer legte, war das 2:0, wieder von Mauer erzielt, perfekt. Nach einem Eckball köpfte der Gast zum 2:1 ein. Doch ein abgelenkter Freistoß bescherte Dauchingen noch vor der Pause das 3:1. Gesingen setzte in der zweiten Hälfte auf schnelle Angriffe. Mit einem erneuten Kopfballtreffer verkürzten die Gäste auf 2:3. In der Nachspielzeit hielt Torhüter Bauer einen Elfmeter von Gäste-spielertrainer Tucakovic. Dennoch glich Geisingen nach einer Freistoßflanke per Kopf noch aus. - Tore: 1:0, 2:0 Mauer (16., 33.), 2:1 Tukakovic (35.), 3:1 Philipp Junge (44.), 3:2 Tukakovic (80.), 3:3 Bondarev (90.+3). - Schiedsrichter: Valeri Baidin (St. Georgen). Zuschauer: 80.

FC Hochemmingen – SV TuS Immendingen 3:0 (0:0). Beide Teams standen vor der Pause in der Abwehr sicher. Es ergaben sich deshalb kaum Torchancen. Nach der Halbzeit wurde der Gastgeber aber stärker. Mit seinem kraftvollen Spiel gelangen dem FC Hochemmingen innerhalb von zehn Minuten die drei Tore zum Heimsieg. - Tore: 1:0, 2:0 Künstler (71., 78.), 3:0 Chatziiioanidis (79.). - Schiedsrichter: Marcel Haberbosch (Villingen). - Zuschauer: 100. - Am Sonntag, 8. Oktober, empfängt der SV Immendingen den FC Brigachtal.