SV Grafenhausen gewinnt Hinspiel 4:1

Im Duell Vizemeister Staffel 2 gegen den Vizemeister Staffel 1 der Fußball-Kreisliga A Badischer Schwarzwald hat der SV Grafenhausen gegen den FC Brigachtal einen 4:1-Sieg erzielt. Damit stehen die Grafenhausener mit einem Bein in der Bezirksliga. Das Rückspiel findet am 29. Juni um 18 Uhr in Klengen statt.

Bei starkem Regen erwischte der SV Grafenhausen den besseren Start. Torjäger Florian Haselbacher wurde in der 15. Minute im Strafraum von Brigachtal gelegt. Er selbst verwandelte den fälligen Strafstoß zur 1:0-Führung der Gastgeber. Nach einer Hereingabe von Felix Gatti von rechts auf den einschussbereiten Florian Haselbacher unterlief den Gästen ein Eigentor zum 2:0. Steffen Isele lenkte den Ball beim Abwehrversuch in der 21. Minute ins eigene Netz. Doch Brigachtal ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und kam durch einen wuchtigen Kopfball von Dennis Kleiser zum 2:1 (30. Minute).

Nach der Pause agierten beide Mannschaften offensiv recht stark. Die Abwehrreihen zeigten sich dabei nicht sehr sattelfest. Grafenhausen war jedoch torgefährlicher. Lars Morath verlängerte in der 58. Minute eine weite Freistoßflanke zum 3:1. In der Schlussphase hatte dann der Gastgeber mehr zuzusetzen und Alexander Schäuble erhöhte in der 84. Minute aus zentraler Position noch auf 4:1.