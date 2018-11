SV Friedrichshafen grüßt von oben

FRIEDRICHSHAFEN (sz) - Die dritte Mannschaft des Schachvereins Friedrichshafen startete mit einem Sieg gegen die SF Ertingen 3 in die neue Saison und ist erster Tabellenführer der E-Klasse. An Brett 1 verlor, wie der SV mitteilt, der ambitionierte Martin Böckler in der Eröffnung einen Läufer, konnte diesen aber durch konsequentes Spiel zurückgewinnen und gewann die Partie im Endspiel durch ein Turmopfer.

An Brett 2 siegte Lennart Schuster in der Eröffnung einen Turm, verlor diesen aber kurz darauf wieder. Im Mittelspiel übersah er dann, dass er selbst einzügig hätte Matt setzen können, und dann auch ein einzügiges Matt gegen sich, das seine Gegnerin nutzte.

An Brett 3 gewann David Behnke früh mehrere Bauern, als er jedoch seine Dame gegen Turm und Springer verlor, drohte die Partie zu kippen. Erst als er auch die generische Dame erobern konnte, gewann er die Partie. An Brett 4 spielte Joel Kozilek eine souveräne Partie. Er holte sich Figur um Figur und gewann.