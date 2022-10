SV Fenken startet mit zwei Niederlagen in die Saison

Zwei knappe Niederlagen hat das erste Wettkampfwochenende dem Fenkener Luftgewehrteam um die Bad Wurzacherin Catharina Westermayer in der 1. Bundesliga gebracht.

Zunächst ging es am Samstagnachmittag gegen das Team aus Coburg. Sophie Petry auf Fenkens Position eins schoss einen sehr Konzentrierten Wettkampf. Ihr Gegner Jürgen Wallowsky hatte vier Zehnerserien mit jeweils 99, und damit starke 396 vorgelegt. Petry konnte mit dreimal 99 mithalten. In der vierten Serie schoss sie mit 98 jedoch eine neu zu viel, und verlor damit knapp mit 395:396. Markus Abt auf Position zwei startete seinen Wettkampf mit zweimal 98, steigerte sich auf zweimal 99, und hatte am Ende die Nase knapp mit 394:393 gegen Maxi Reuter aus Coburg vorn. Tobias Huzel auf Position drei bestätigte seine derzeit starke Form mit 393 und konnte gegen Sabrina Hößl, die es auf 390 brachte den zweiten Einzelpunkt für Fenken einfahren. Neuzugang Kerstin Kohler hatte mit 94 Ringen in ihrer ersten Serie einen sehr schlechten Start erwischt. Sie konnte sich im weiteren Wettkampfverlauf zwar steigern, verlor am Ende aber klar mit 387:392 gegen Manuel Wittmann. Catharina Westermayer auf Position fünf gelangen zwar gute 389, das reichte allerdings gegen die 395 von Lorenz Gluth nicht aus, damit endete das erste Bundesligamatch für Fenken gegen Coburg mit einer 2:3 Niederlage.

Am Sonntag traf Fenken im zweiten Wettkampf auf die Schützen aus dem bayerischen Prittlbach. Dort hatte es Petry mit dem französischen Nationalschützen Etienne Germond zu tun. Der hatte mit 398 sehr gut vorgelegt. Petry konnte zwar gut dagegenhalten, hatte mit 396 aber am Ende das Nachsehen. Abt gelangen 392 Ringe, seine Gegnerin Isabella Straub zog mit ebenfalls 392 aber gleich, und somit musste hier ein Stechen im Anschluss entscheiden. Ein dramatischer Zweikampf entwickelte sich auf Position drei. Hier hatte Huzel mit 394 erneut sehr gut vorgelegt. Seine Gegnerin Julia Bauer konnte lange dagegenhalten, musste sich aber am Ende aber mit 393 knapp geschlagen geben. Kerstin Kohler konnte sich gegenüber ihrem ersten Wettkampf auf 392 steigern, verlor in einem spannenden Match am Ende aber mit nur einem Ring gegen Sebastian Franz (393). Jenny Klein, die auf Position fünf zum Einsatz kam, fand nicht zu ihrer gewohnten Form und unterlag einer stark aufschießenden Iris Buchmayer klar mit 380:397. Abt konnte sein Stechen mit dem ersten Stechschuss (10:9) gewinnen, Fenken verlor aber auch diesen Wettkampf knapp mit 2:3.

Fenken steht damit auf Tabellenplatz zehn vor den ebenfalls noch sieglosen Mannschaften aus Niederlauterbach und Brigachtal.