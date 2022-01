SV Fenken ist Meister der 2. Bundesliga

Mit zwei Siegen am vierten und letzten Wettkampftag bei Gastgeber Kronau haben sich die Luftgewehrschützen des SV Fenken zum dritten Mal in Folge die Meisterschaft in der 2. Bundesliga Südwest geholt.

Erster Gegner für Fenken war der direkte Verfolger aus Heitersheim. Sophie Petry auf Position eins unterstrich ihre derzeit bestechende Leistung und gewann ihren Wettkampf relativ deutlich mit 395:390 gegen ihre Gegnerin Anna-Marie Beutler. Keine Chance ließ die Schweizer Nationalschützin Franziska Stark auf Position zwei ihrer Kontrahentin Laura Klaile, mit 395:384 brachte dieses Duell den zweiten Punkt für Fenken. Absolut spannend verlief die Begegnung Markus Abt gegen Nils Friedmann auf Position drei. Das Kopf-an Kopf-Rennen gewann am Ende aber der Heitersheimer Schütze noch relativ deutlich mit 393:389. Auch Tobias Huzel konnte nicht an seine zuletzt starken Ergebnisse anknüpfen und unterlag mit 387:394 gegen Kim Schladebach. Somit stand es 2:2, und die Entscheidung musste auf Position fünf fallen. Hier entwickelte sich ein dramatischer Zweikampf zwischen Catharina Westermayer und der Schweizerin Fabienne Füglister. Während Füglister gegen Ende des Wettkampfs etwas abbaute, schoss Westermayer souverän durch und gewann am Ende äußerst knapp 385:384. Damit sicherte sie einen Fenkener 3:2-Erfolg und bereits vor dem letzten Wettkampf die Meisterschaft.

Den Meistertitel bereits in der Tasche ging es an den zweiten Wettkampf des Tages gegen Jockgrim. Für Jockgrim schoss auf Position eins keine geringere, als die französische Nationalschützin Oceanne Muller, die bei den Olympischen Spielen 2020 den fünften Platz mit dem Luftgewehr errang. Sie hatte bereits in den vergangenen Begegnungen auf sich aufmerksam gemacht, bei denen sie alle ihre Wettkämpfe mit unglaublichen 400 (von 400 möglichen) Ringen gewann. Sie erlaubte sich auch gegen Fenken keinen Ausrutscher, und ließ Sophie Petry, die zwar erneut starke 395 schoss, klar das Nachsehen. „Franzi“ Stark auf Position zwei gelang beinahe auch dieses absolute Weltklasse-Ergebnis, lediglich eine 9,9 in der zweiten 10er-Serie bescherte ihr ein souveränes 399:389 gegen Simone Keiber. Markus Abt steigerte sich auf 393, er gewann seinen Wettkampf gegen Peter Gehrlein, der es auf 390 brachte. Auch Tobias Huzel konnte noch zulegen, und gewann am Ende mit 391:384 gegen Gregor Braun. Keine Mühe hatte Dennis Neyer, der auf Position 5 für Westermayer zum Einsatz kam. Er sicherte mit 390:379 gegen Michelle Hauck einen am Ende klaren 4:1-Sieg für Fenken.

Fenken beendet die Saison als ungeschlagener Meister mit 14:0 Mannschafts- und 29:6 Einzelpunkten vor Heitersheim (12:2/23:12). Beide Teams schießen am 30. Januar nun in Pforzheim im Rahmen der Relegationswettkämpfe um den Aufstieg in die 1. Bundesliga.