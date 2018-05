SV Feldstetten überrascht gegen die SGN

Der 27. Spieltag in der Fußball-Kreisliga B Alb war allenfalls für den SV Feldstetten eine Bereicherung: Dieser setzte sich überraschend mit 4:2 gegen die SG Nellingen durch. Weitere Niederlagen gab es für den SV Suppingen, den TSV Laichingen und die SGM Machtolsheim/Merklingen II. Weiterhin noch nicht perfekt ist die Meisterschaft des SV Scharenstetten und der Relegationsplatz des SV Ballendorf.

TSV Laichingen – TSV Herrlingen 0:4 (0:3). Nach sieben Spielen gab es wieder eine Niederlage für die Laichinger Kicker, die auch verdient war. Umkämpft war vor allem die erste Halbzeit, in der der Unparteiische gleich sechs Mal den gelben Karton zücken musste. Die Tore machten dabei nur die Gäste, aber auch nur mit Hilfe der Laichinger. Marius Hörsch unterlief in der zwölften Minute ein Eigentor, Ilker Firat erhöhte in der 33. Minute auf 0:2. Spätensens mit dem 0:3 durch Reina (45.) war der Auswärtssieg durch. Eine zweite Luft der Laichinger war ebenfalls nicht drin, da Firat bereits nach drei gespielten Minuten nach der Pause den Endstand von 0:4 markierte. Reserven: 2:1.

SV Feldstetten – SG Nellingen 4:2 (2:1). Mit Spielertrainer Ufuk Güner im Tor traute sich der SVF von Beginn an viel zu und machte in einem offenen Spiel zum richtigen Zeitpunkt die Tore. Fatih Asik (15.) mit einem Traumtor in den Winkel und Güray Bastiug (33.) trafen vor der Pause für den SVF, Nico Böttinger (42.) für die Nellinger. Nach dem Wechsel stürmte die SGN Richtung Ausgleich, doch der überragende Güray Bastug (58.) und Hikmet Akyol (70.) trafen die Nellinger ins Mark. Die Partie war nun entschieden, daran änderte auch das 4:2 durch Artur Miller (73.) nichts mehr.

SC Lehr – SGM Machtolsheim/Merklingen II 3:1 (1:1). Obwohl die SGM wieder mit einer ganz anderen Formation als in der vergangenen Woche auflaufen musste, lieferte sie vor allem vor der Pause eine ordentliche Leistung ab. Tim Harzbecker gelang das 0:1 (39.), das durch den plötzlichen Ausgleich durch Stolz (42.) stark getrübt wurde. Nach dem Wechsel konnte dann die Hausherren ihren Akku nochmals voll aufladen: Reichert (73.) und Droll (90.) erzielten die entscheidenden Treffer.

SSC Stubersheim – SV Suppingen 4:1 (1:1). Zu Beginn sah es danach aus, als könnte der SV Suppingen seine Serie fortsetzen. Jens Gutekunst (5.) traf bereits nach fünf Minuten zum 0:1. Stubersheim holte in der Folgezeit mit minimalen Mitteln das Maximum heraus. Hönig drehte hierbei mit zwei Treffern das Spiel (16./48.). Suppingen musste nun offensiver agieren, was den Hausherren auf dem kleinen Spielfeld Platz zu Kontern ermöglichte. Betz (64.) und Fellner (89.) nutzen dies zu den Treffern drei und vier.

TSV Beimerstetten – FC Langenau 1:5 (1:2). 0:1 Kadriu (4.), 0:2 Bannert (5.), 1:2 Pfister (27.), 1:3 Kadriu (58.), 1:4 Ertle (70.), 1:5 Kadriu (89.).

SV Ballendorf – SV Weidenstetten 3:3 (0:1). 0:1 Wannenwetsch (45.), 0:2, 0:3 Heinrich (52./58.), 1:3 Baier (65.), 2:3 Köpf (73.), 3:3 Wachter (81.).