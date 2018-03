SV Falken Wangen erreicht sechs Podestplätze

Die Rennläufer des SV Falken Wangen waren bei zwei Rennveranstaltungen am Start. Jana Brugger sicherte sich beim Zwergerlrennen des TV Kempten an den Schwärzenliften bei Buchenberg ihren ersten Podestplatz der Saison sichern. Am Samstag startete das gesamte Rennteam dann in Damüls bei zwei Slaloms um den Lindauer-Fruchtsaft-Cup. Beim zweiten Rennen fuhr Tom Krcsmar auf den zweiten Platz in der Klasse U8. Weitere Podestplätze erzielten Max Wiech, Eva Wiech und Luca Schattmaier. Damit erreichte das Rennteam des SV Falken Wangen insgesamt sechs Podestplätze.

Aus dem gesamten Allgäu waren insgesamt über 170 Rennläufer beim Zwergerlrennen zwischen vier und elf Jahren am Start. Vom SV Falken Wangen waren Lilly Trevisan, Jana Brugger, Tom Krcsmar und Carina Brugger dabei. Der fair gesteckte Riesenslalom konnte von allen vier Wangener Rennläufern ohne Probleme gemeistert werden. Lilly Trevisan fuhr an diesem Tag ihr erstes Rennen überhaupt und konnte sich sofort auf dem sechsten Rang platzieren. Tom Krcsmar kämpfte an diesem Tag mit seinen längeren Ski und erreichte trotzdem den sechsten Platz. Carina Brugger konnte das Techniktraining der letzten Woche an diesem Tag gut umsetzten und fuhr mit knappen Rückstand auf den 4. Platz. Noch besser lief es bei ihrer Schwester Jana Brugger. Sie fuhr von Beginn an eine gute Linie, die sie bis auf den zweiten Platz brachte.

Am Samstag fand in Damüls der dritten und vierten Lindauer-Fruchtsaft-Cup statt. Die beiden Rennen wurden vom DAV Überlingen als Slalom durchgeführt. Durch den Neuschnee der vergangenen Tage war die Piste von Beginn an weich. Für die kleinsten Rennläufer der Klassen U8 und U10 war ein eigener Lauf mit Kurzkippern gesteckt. Schon im ersten Rennen am Vormittag konnte Tom Kricsmar das Training aus den Tagen zuvor umsetzen und fuhr einen tollen Lauf und erreichte den dritten Rang. Eine überraschend gute Leistung zeigte auch Nicole Spieler. Sie konnte erstmals in dieser Saison ihr Können ins Rennen umsetzen. Sie befolgte die Traineranweisung zur ersten Schlüsselstelle nach dem Start genau und konnte dort gleich deutlich mehr Tempo mit ins folgende Flachstück nehmen als viele Konkurrentinnen. Damit verpasste sie das Podest nur knapp und wurde Vierte. Trotz der guten Arbeit des Pistendienstes gab es tiefe Löcher und dadurch schieden viele Starter aus. Auch vier Rennläufer vom SV Falken waren von Ausfällen betroffen.

Beim zweiten Slalom am Nachmittag waren wieder alle Skirennläufer des SV Falken am Start. Durch seine gute Leistung vom Vormittag motiviert konnte sich Tom Kricsmar nochmals um einen Rang auf den zweiten Platz verbessern. Erstmals in dieser Saison konnte sich auch Max Wiech nach seinem Ausfall am Vormittag durch eine beherzte Fahrt einen Platz auf dem Treppchen sichern. Er erreichte den dritten Platz. Auch seine Schwester Eva Wiech ließ den Ski trotz einiger kleiner Fehler immer wieder sehr gut laufen und platzierte sich ebenfalls auf dem dritten Rang. Knapp dahinter sicherte sich Inka Köpf noch den fünften Platz in der Klasse U14. Nicole Spieler wiederholte ihre gute Fahrt vom Vormittag und platzierte sich als Dritte wieder auf dem Podest. Nach seinem Ausfall am Vormittag konnte sich auch Luca Schattmaier noch einen Podestplatz sichern. Mit einer konstanten Fahrt vom Start bis ins Ziel wurde er guter Dritter.

Die letzten beiden Rennen in dieser Serie finden am 18. März in Riefensberg am Hochlittenlift statt. Hier veranstaltet der SV Falken Wangen das Finale des Lindauer-Fruchtsaft-Cup mit zwei Riesenslaloms an einem Tag.