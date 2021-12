SV Eberhardzell ehrt Mitglieder

Bei der Generalversammlung des Sportvereins Eberhardzell ist der Vorsitzende Alois Denzel im Amt bestätigt worden. Neu besetzt wurde ein Stellvertreter-Posten. Tobias Kundrus tritt die Nachfolge von Cornelia Frech an. Bei der Versammlung wurden auch langjährige verdiente Mitglieder geehrt. So erhielten Christine Ruf (Freizeitsport) und Maria Mönig (Tennis) die Vereinsehrennadel in Gold für 40-jährige Mitgliedschaft. Hermann Gantner, Vizepräsident des Sportkreises Biberach, übernahm die Auszeichnungen des Württembergischen Landessportbundes (WLSB). Martin Nußbaumer (Tennis) bekam die Ehrennadel in Bronze, Angela Schmid, Cornelia Frech (beide Freizeit), Thomas Pfarherr (Rad) und Michael Mönig (Tennis) die Ehrennadeln in Silber. Dieselbe Ehrung in Gold wurde Norbert Schuhwerk (Tennis) zuteil. Abgerundet wurde die Versammlung mit einen Ausblick auf das kommende Jahr. 2022 wird der SV Eberhardzell 100 Jahre alt und hat bereits zahlreiche Aktionen und Programmpunkte geplant.