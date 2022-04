SV Dürbheim feiert in diesem Jahr 100-jähriges Jubiläum

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Dürbheim - Am Freitag, den 1. April, veranstaltete der SV Dürbheim seine Generalversammlung. Zusammen mit der kürzlich ausgerichteten Württembergischen Meisterschaft der Jugendringer bildete dies den Startschuss zum Jubiläumsjahr des SV Dürbheim. Nachdem im vergangenen Pandemie-Jahr vieles nicht möglich war und sogar der Rundenbetrieb im Fußball, wie im Ringen vorzeitig abgebrochen wurde, hofft man nun auf ein reibungsloses sportliches, wie auch festlichen Jahr. Sinnbildlich für einen Neuanfang nach diesem Krisenjahr waren die beiden Veranstaltungen allemal. Ein Sportverein lebt nun mal von gemeinsamen sportlichen Aktivitäten. Diese aufrecht zu erhalten war die große Herausforderung, welche dem Sportverein gut gelungen ist.

Mit neuen Angeboten wie Online-Training oder einem neuen sportlichen Angebot im Turnbereich für Frauen ab 18 konnte die Mitgliederzahl stabil gehalten werden. Auch im Jugendfußball startet man mit der vollen Mannschaft wieder positiv in die neue Runde und die Ringer sind auf die bevorstehenden Lokalderbys hochmotiviert.

Diese Kontinuität spiegelt sich auch bei den Wahlen wider, welche die bestehende Vorstandschaft bestätigten. Hier jedoch gilt es zukünftig anzusetzen. Die Jungen von heute sind die kommende Generation im Ehrenamt. Und gerade in diesem Jubiläumsjahr ist jede helfende Hand willkommen.

Die Skihütte öffnet ab dem 10. April wieder sonntags und das Fußball-Laienturnier soll im Juli wieder stattfinden. Auf den Tag genau 100 Jahre nach der Gründungsversammlung wird am 27. Mai eine Ausstellung zum Thema „100 Jahre SVD“ im Gemeinschaftsraum der Feuerwehr eröffnet, welche zusätzlich noch während des Dürbheimer Brotfestes am 02./03. Juli geöffnet hat. Der offizielle Festakt wird dann am 15./16. Oktober gefeiert.

Trotz der Einschränkungen gab es auch im vergangenen Jahr einige Höhepunkte. So erwarb Bianca Zepf als Kampfrichterin die Bundeslizenz und darf nun in der höchsten deutschen Ringerliga pfeifen. Mit Maximilian Gimbel und Lars Mattes wurde der Sportverein gleich zwei Mal bei den Deutschen Ringermeisterschaften der B-Jugend in Torgelow vertreten. Dies wiederum sind gute Voraussetzungen für die Bewerbung als Ausrichter der Deutschen Meisterschaft im Jugendbereich nächstes Jahr, was dann, sofern der Sportverein den Zuschlag erhält, einen sensationellen Abschluss zum Jubiläumsjahr darstellen würde.