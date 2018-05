SV Burgrieden siegt klar

Der Tabellenführer SV Burgrieden hat in der Frauenfußball-Bezirksliga Riß die SGM Bellamont/Rot zu Hause mit 5:2 geschlagen. Der SVB trat stark auf und ging noch vor der Halbzeit mit 2:0 (12., 20.) in Führung. Nach der Halbzeitpause versuchte die SGM das Spiel noch einmal zu drehen und ging aggressiver in die Zweikämpfe. In der 56. Minute erzielte Regina Birk den verdienten Anschlusstreffer auf Vorlage von Regina Kiekopf. In der 71. Minute kam der SVB zum 1:3 und wenig später zum 1:4 (76.). Regina Birk verkürzte nochmals auf 2:4 (79.) Den Schlusspunkt setzte aber der SVB mit dem 2:5 im Nachschuss nach einem Foulelfmeter.

Für das Bezirkspokalfinale gegen den SV Mietingen am 30. Mai um 18 Uhr auf dem Sportplatz in Schwendi setzt der FC Bellamont einen Fanbus ein. Dieser fährt um 17 Uhr am Vereinsheim in Bellamont los. Eine Anmeldung ist laut FCB nicht notwendig.