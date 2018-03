SV Buch ehrt Schützenkönige und Pokalsieger

Beim Schützenverein Buch hat die Ehrung der Schützenkönige und der Gewinner des Pokalschießens stattgefunden. Vorsitzender Stefan Hutter und Schießleiter Michael Köppel konnten dabei auf ein erfolgreiches Sportjahr zurückblicken.

Das sportliche Highlight im letzten Jahr war der Erfolg der ersten Luftgewehrmannschaft. Im Januar 2017 hatten die Bucher Schützen den Aufstieg in die 1. Bundesliga geschafft, am 25. November 2017 fand dann der Heimkampf vor großem Publikum in der Jagsttalhalle in Schwabsberg statt. Am letzten Wettkampftag konnte die Mannschaft den Klassenerhalt klarmachen. Damit darf der SV Buch in der nächsten Saison einen großen Heimkampf über zwei Tage ausrichten, der Heimkampf findet dann am 3. und 4. November statt.

Aber auch bei den Deutschen Meisterschaften waren Bucher Schützen erfolgreich. Insgesamt hatten sich 17 Schützen aller Altersgruppen dafür qualifiziert, angefangen mit den beiden Schülern Pia Drmola und Marius Petter bis hin zum Seniorschützen Paul Sorg. Für einen Medaillenerfolg sorgte die Zimmerstutzenmannschaft mit Nadine Roth, Franziska Möndel und Claudia Madronitsch, die den zweiten Platz in der Damenklasse erreichte.

Tobias Bäuerle in Rang und Würde

Weiter ging es mit der Ehrung der Schützenkönige: Schützenkönig bei den Männern wurde Tobias Bäuerle mit einem 13,1 Teiler, Erster Ritter wurde Michael Köppel (36,9 Teiler) und Zweiter Ritter Louis Fürst (46,8 Teiler). Bei den Damen wurde Barbara Hahn mit einem 21,4 Teiler Schützenkönigin. Susanne Schoch (52,5 Teiler) wurde Erster Ritter, Andrea Drmola (52,8 Teiler) Zweiter Ritter. Jugendkönig wurde in diesem Jahr Lea Drmola mit einem 70 Teiler, Prisca Sauter (138 Teiler) und Hannah Rulffes (157 Teiler) wurden Ritter im Jugendbereich.

Beim Pokalschießen erfolgt die Wertung durch eine Kombination aus Zehner-Serie und Blattl-Wertung. Insgesamt nahmen 37 Schützen am Pokalschießen teil. Die besten zehn Schützen erhielten einen Gutschein: Andrea Drmola, Prisca Sauter, Markus Müller, Marianne Hahn, Tobias Bäuerle, Pia Drmola, Michael Köppel, Roland Strobel, Joachim Rotter und Markus Köppel. Zur Erinnerung an den Aufstieg in die 1. Bundesliga und die erfolgreiche Ligasaison wurde eine Ehrenscheibe ausgeschossen. Diese gewann Klaus Thalheimer vor Phillipp Rathgeb und Lea Drmola.