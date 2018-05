SV Bubsheim feiert im Endspiel 4:1-Sieg

Die Fußballer des SV Bubsheim haben am Pfingstmontag das Heuberg-Wanderpokalturnier in Egesheim gewonnen. Der Bezirksliga-Aufsteiger besiegte im Finale den SV Renquishausen vor rund 1200 Zuschauern 4:1.

Beide Mannschaften begannen engagiert. Doch mit zunehmender Spielzeit wurden die Bubsheimer, die in der Zwischenrunde nicht geglänzt hatten, stärker. Die Mannschaft von Spielertrainer Paul Ratke war ballsicherer und im Spiel nach vorne zielstrebiger. Auffälligster Akteur war Alex Bytsch, der fast an allen Anggriffen beteiligt war. Als die Renquishausener Abwehr nach einem Freistoß den Ball nicht klären konnte, schnappte sich Bytsch das Leder und schoss in der siebten Minute an Torhüter Mario Gentner vorbei zum 1:0 ein. Bytsch war es auch, der nach einer Viertelstunde mit einem fulminanten Linksschuss aus 25 Metern nur die Torlatte traf. Auf der anderen Seite scheiterte der agile Ruben Grieshaber mit einem Direktschuss am glänzend haltenden Kevin Grepo.

SVB im Angriff gefährlicher

Doch die Mehrzahl an Chancen hatte weiter der SVB Nach einem Pass von Bytsch verfehlte ein Heber von Andreas Messmer nur knapp das Tor und Sekunden später traf Bytsch in aussichtsreicher Position den Ball nicht richtig. In der 26. Minute war es dann Messmer, der eine Hereingabe von der linken Seite zum 2:0 ins Tor verlängerte.

Der SV Renquishausen gab aber nicht auf, bemühte sich und kämpfte um den Anschlusstreffer. Doch die Bubsheimer waren immer wieder gefährlich und Mark Grimm traf in der 37. Minute zum 3:0. Der SVR vergab dann zwei große Chancen, durfte in der 49. Minute aber jubeln, als Leon Bosniak das 3:1 erzielte. Kurz darauf streifte ein Schuss die Bubsheimer Torlatte.In der 54. Minute sorgte Marvin Moser für die endgültige Entscheidung, als er zum 4:1-Endstand für den SV Bubsheim sorgte.

Tore: 1:0 (7. Minute) Alex Bytsch, 2:0 (26.) Andreas Messmer, 3:0 (37.) Mark Grimm, 3:1 (49.) Leon Bosniak, 4:1 (54.) Marvin Moser. - Schiedsrichter: Florian Guth (Riedlingen). - Zuschauer: 1200.

Die Spielerkader der Endspiel-Mannschaften

SV Bubsheim: Kevin Grepo, Leon Moser, Marius Eschbach, Paul Ratke, Marcus Knupfer, Moritz Moser, Jan Rubner, Benjamin Zimmerer, Mark Grimm, Andreas Messmer, Otto Waal, Stefan Maininger, Marvin Moser, Ionut Matei, Matthias Moser, Alex Bytsch, Alex Herzog, Lukas Leibinger, Elias Gutmann, Jürgen Flad, Andreas Gretz.

SV Renquishausen: Mario Gentner, Leander Honer, Michael Volk, Samuel Dreher, Marco Aicher, Sebastian Schilling, Jonas Rack, Kevin Harter, Raphael Maier, Florian Beck, Marius Butz, David Honer, Helmut Müller, Csaba Nagy, Yannik Weber, Ruben Grießhaber, Tobias Häring, Thomas Klett, Max Leibinger, Leon Bosniak, Uli Schnitzer.