SV Bolstern hält Mitgliederversammlung ab

Am Freitag, 22. Juli führte der Sportverein Bolstern seine jährliche Mitgliederversammlung auf der Terrasse des Sportheims durch.

Dabei blickten die drei Vorstände des 334 Mitglieder starken Vereins auf das vergangene Jahr zurück. Sportvorstand Benjamin Heinzle bedankte sich bei Trainer Andreas Heinzle, welcher bis vor kurzem auch noch das Amt des Spielausschussvorsitzenden bekleidete, für seine geleistete Arbeit. Als Nachfolger im Spielausschuss konnte dafür Peter Lehleiter gewonnen werden. Finanz-Vorstand Mario Boos konnte eine konstante Anzahl an Werbepartnern vermelden. Gleichzeitig bedankte er sich bei allen Sponsoren im Verein. Leider konnten auch im vergangenen Jahr nicht alle Veranstaltungen im Verein coronabedingt stattfinden.

Vorstandsmitglied Achim Störk, zuständig für die Liegenschaften im Verein, berichtete über die Tätigkeiten bei der Pflege der Sportanlagen. Bei der Platzpflege besteht eine Kooperation mit den Greenkeepern des nahegelegenen Golfplatzes, welche mit ihrer fachlichen Erfahrung unterstützen.

Kassierer Hubert Wetzel berichtete von einer positiven Entwicklung des Kassenstandes. Ausgefallene Veranstaltungen konnten teils durch die Corona-Überbrückungshilfe kompensiert werden. Sorgen für das laufende Geschäftsjahr machen ihm die gestiegenen Energiekosten.

Der Spielausschussvorsitzende Peter Lehleiter hob die Leistung der Aktiven Fußballer hervor. Nach einer schwierigen Vorrunde in der vergangenen Saison hatte die erste Mannschaft zur Rückrunde ihre Form gefunden und errang am Saisonende den 9. Rang. Die Reserve belegte den 4. Tabellenplatz. Bereits im Frühjahr wurde die Zusammenarbeit mit dem Trainerduo Andreas Heinzle/ Stefan Kaplan für die kommende Runde verlängert. Besonders lobte Lehleiter den tollen Teamgeist der jungen Truppe und blickt optimistisch in die Zukunft.

Von einem starken Zulauf bei den jüngsten Mannschaften berichte Jugendleiterin Stephanie Jahnel. Die älteren Jahrgänge spielen wieder in einer Spielgemeinschaft mit Fulgenstadt und Herbertingen.

Die stärksten Auswirkungen der Coronapandemie verzeichnete die Abteilung Breitensport. Deren Abteilungsleiter Patrick Appeltauer vermeldete einen Teilnehmerrückgang bei den einzelnen Turngruppen.

Am Ende der Versammlung bedankten sich die Vorsitzenden bei allen Funktionären für ihr Engagement das ganze Jahr hindurch im Verein.