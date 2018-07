SV Bermatingen hofft auf Stockacher Patzer

Vier Absteiger werden die Liga zum Saisonende in Richtung Kreisklasse verlassen. Am morgen beginnenden vorletzten Spieltag erhält der ein oder andere gefährdete Club nochmal die Chance, die Entscheidung über Bezirksliga-Sein oder -Nichtsein zumindest noch ein Woche lang offen zu halten. Darunter auch der SV Meßkirch, der bei einer Niederlage in Immenstaad wohl schon vorzeitig so gut wie abgestiegen wäre. Weniger Druck lastet auf dem bereits gesicherten SV Deggenhausertal zu, der den FC Schwandorf/Worndorf zu Gast hat. Markdorf will im direkten Duell mit Tabellnennachbar Wollmatingen Platz fünf erreichen. Der designierte Vizemeister SV Bermatingen könnte mit einem Heimsieg über Allensbach Tabellenführer VfR Stockach überholen – den unwahrscheinlich Fall vorausgesetzt, dass die Hegauer auf eigenem Platz im Derby gegen Bodman patzen.

SV Bermatingen – SV Allensbach (Sonntag, 15 Uhr): Den zweiten Platz sicher in der Tasche, wartet man beim SV Bermatingen nun entspannt ab, wie sich Tabellenführer VfR Stockach Woche für Woche schlägt. „Ein Patzer vom VfR , dann wollen wr zur Stelle sein“, so Coach Boban Savic, der unter der Woche einige Tage im Kurzurlaub in St. Tropez weilt, am Sonntag aber wieder auf der Bank sitzt. „Wir haben unseren Relegationsplatz sicher, der Druck liegt jetzt bei Stockach“, genießt Savic die komfortable Beobachter-Position. Personell sieht’s gut aus bei den Grün-Weißen. Alle Spieler sind fit: „Das letzt Heimspiel wollen wir natürlich gewinnen“, so Savic. Und am letzten Spieltag will man noch mit einem Sieg in Hilzingen für Spannung im Titelkampf sorgen. Savic: „Mal sehen, wie Stockach dann reagiert. Beim 3:1-Sieg gegen Hilzingen haben sie zuletzt ja schon ein wenig Probleme gehabt.“ Der VfR empfängt am Sonntag Bodman/Ludwigshafen und muss am letzten Spieltag zum FC Schwandorf/Worndorf.

FC Wollmatingen – SC Markdorf (Samstag, 16 Uhr): Beide Mannschaften stehen komfortabel im vorderen Tabellenmittelfeld. Im Grunde geht es nur noch um das Prestige. Doch Markdorfs Coach Markus Eichner geht es noch um ein bisschen mehr. Er hat Tabellenplatz fünf im Visier: „Das war unser Vorjahresergebnis. Und was würden wir gerne bestätigen. Mit unserer jungen Mannschaft wäre das ein respektabler Erfolg.“ Nach dem Wollmatingen-Spiel muss der SC dann am letzten Spieltag noch zu Schlusslicht Bankholzen/Moos. Ein Sieg in Wollmatingen also, und zumindest die „halbe Miete“ in Sachen Platz fünf wäre einfahren. Doch Markdorfs Personalprobleme sitzen sich zum Saisonende hin zu. Torjäger Markus Karg (Innenbandriss Knie) ist seit zwei Wochen außer Gefecht, auch für Abwehrchef Tobias Zolg (Muskelfaseriss) und Mathias Strobel (Innenbandriss Knie) scheint die Runde bereits beendet. Gegner Wollmatingen zeige laut Eichner „sogar noch lieber als wir zwei gesichter. Sie können gegen jede Mannschaft der Liga gewinnen, lassen dann aber auch mal, wie vergangenes Wochenende, Punkte gegen Schlusslicht Bankholzen“. Eichners Prognose: „Wenn wir die richtige Einstellung an den Tag legen, können wir dort gewinnen.“ Die Ausfälle beruaben den Coach nicht seiner Zuversicht: „ Wir haben Ersatzleute im Kader, die jetzt zeigen können, was sie drauf haben.“

TuS Immenstaad – SV Meßkirch (Sonntag, 15 Uhr): Immer enger zieht sich die Schlinge um den SV Meßkirch zu. Nach der zurückliegenden 0:3-Heimpleite gegen den SV Bermatingen ist der Klassenerhalt wohl nur noch mit sechs Punkten aus den verbleibenden beiden Partien zu schaffen. Ausgerechnet da fehlt mit Herbert Fleisch (vor seiner Installation als Interimscoach gebuchter Rad-Kurzurlaub im Bayerischen) auch noch der Cheftrainer aus. Statt Fleisch wird Co-Trainer Peter Hofmann die Mannschaft nach Immenstaad begleiten. Auch wieder mit dabei i der ersten Elf: Der zurückgetretene Ex-Spielertrainer Christian Söllner. Für den Klassenerhalt legen sich in der der „SVM-Familie“ halt nochmal alle gemeinsam voll ins Zeug. Der Bedarf an Mittelfeldkräften ist ja auch groß, denn mit Trainersohn Stefan Fleisch, dem am Mittwoch eine Stahlpatte aus dem im Vorjahr gebrochenen Fuß entfernt wurde sowie Michael Deufel (Urlaub) fallen zwei etatmäßige Mittelfeldspieler aus. „Wir wollen unbedingt gewinnen“ so Fleisch senior, der am Mittwoch nochmal das Training leitete, „damit wir dann am letzten Spieltag gegen Sipplingen zu Hause in echtes Finale haben.“ Immenstaad steht tabellarisch jenseits von Gut und Böse. Doch Fleisch glaubt nicht, dass Meßkirch dadurch automatisch ein Vorteil erwächst: „Das ist für den TuS das letzte Heimspiel. Und jede Mannschaft will sich mit einem Sieg vom eigenen Publikum verabschieden.“

SV Deggenhausertal – FC Schwandorf/Worndorf (Sonntag, 15 Uhr): Ausgesprochen positiv fällt die Saisonbilanz von Jürgen Rössler aus, Vorstand von Aufsteiger SV Deggenhausertal, aus: „Hätte mir jemand vor dieser Saison gesagt, dass wir zwei Spieltage vor Schluss schon gesichert sind, hätte ich das nicht geglaubt.“ Aber das Team von Trainer Axel Meier, der am Wochenende im wohlverdienten Kurzurlaub weilt, hat sich längst im Tabellenmittelfeld etabliert. Betreuen wird die Mannschaft am Sonntag Markus Mecking, dem alle Spieler zur Verfügung stehen, um dem FC Schwandorf/Worndorf Paroli zu bieten. Während es für die Gastgeber ja nur noch ums Prestige geht, brauchen die Schwandorfer unbedingt einen Sieg, um zumindest ihre theoretischen Chancen auf den Klassenerhalt zu wahren. „Die werden uns deshalb mit Sicherheit nichts schenken“, rechnet Rössler mit einem hoch motivierten Gast im schönsten Stadion der Liga. Dort wird in der kommenden Spielzeit im Übrigen dieselbe Formation um Bezirksliga-Punkte spielen wie derzeit. Rössler gibt nicht ohne Stolz bekannt:: „Wir haben Zusagen von allen Spielern und Trainern. Sogar unser Torjäger Rilli wird bleiben, obwohl es bei uns kein Geld zu verdienen gibt und er durchaus auch finanziell interessante Anfragen hatte.“

Die weiteren Spiele: Samstag, 29. Mai, 16 Uhr: VfR Stockach - FC Bodman/Ludwigshafen, FC Wollmatingen - SC Markdorf; Sonntag, 30. Mai, 15 Uhr: TSV Sipplingen - FC Öhningen-Gaienhofen, TuS Immenstaad - SV Meßkirch, SV Bermatingen - SV Allensbach, Türk.SV Konstanz - FC Hilzingen, SV Deggenhausertal - FC Schwandorf-Worndorf, SC Bankholzen-Moos - FC Rielasingen-Arlen