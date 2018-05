SV Böttingen richtet an Fronleichnam Pokalendspiele aus

Bei einer Sitzung der Staffelleiter des Fußballbezirks, zusammen mit dem neuen Bezirksspielleiter Matthias Harzer (Seedorf) und dem Bezirksvorsitzenden Marcus Kiekbusch (Aldingen) sind die Pokalendspiele und die Relegationsspiele auf neutrale Spielplätze vergeben worden. Zwar lagen mehr Eingaben der Vereine des Bezirks für die zwölf auszurichtenden Spiele vor, doch es konnten auch einige Vereine gleich aussortiert werden, da vor allem der ordentliche Bezirkstag in Dürbheim nicht besucht war.

Die beiden Bezirkspokalfinalspiele finden an Fronleichnam, 31. Mai, auf dem Sportgelände in Böttingen statt. Beide Wettbewerbe werden erstmals von Möbel Fetzer Aldingen gesponsert. Um 13.30 Uhr stehen sich zum diesjährigen Frauen-Finale der FV 08 Rottweil und der SV Unterdigisheim gegenüber. Um 15.30 Uhr folgt das Herren-Finale zwischen den beiden Bezirksligisten VfL Mühlheim und der SpVgg Trossingen.

Die weiteren Relegationsspiele finden in Wellendingen und Bösingen (Eventualspiele), in Herrenzimmern, Wilflingen, Seitingen-Oberflacht, in Mühlheim und in Zepfenhan (Eventualspiel) statt. Bezirksspielleiter Matthias Harzer hat die ausrichtenden Vereine zwischenzeitlich unterrichtet.