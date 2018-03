Vier Samstags- und vier Sonntagsspiele sieht die Fußball-Bezirksliga am dritten Spieltag vor. Vier Mannschaften sind noch ohne Punktverlust, während zwei Teams auf die ersten Zähler warten.

Es scheint, als habe der SV Amtzell das Trauma der 3:4-Niederlage in Heimenkirch überwunden. Mit 4:2 behielt der SVA zuletzt gegen Weingarten die Oberhand. Für Amtzells Trainer Uwe Hansen war das abzusehen. „Wir werfen nicht sofort alles über den Haufen“, sagt er. Man habe sich in der letzten Saison ein „gewisses Selbstvertrauen erarbeitet“. Neben dem Selbstvertrauen hat man sich im vergangenen Jahr vor allem Respekt bei der Konkurrenz verdient. So kommt es, dass der TSV Eschach, nach zwei Spieltagen Tabellenführer der Bezirksliga, Amtzell die Favoritenrolle zuschiebt. „Es wird deutlich schwerer, Amtzell ist der Favorit“, so Eschachs Abteilungsleiter Marcus Hübsch. Uwe Hansen akzeptiert diese Situation. „Wir müssen mit der Favoritenrolle leben und nehmen diese an.“

„Zur Zeit läuft es optimal.“ Roland Limberger, Co-Trainer von Aufstieger TSV Heimenkirch , ist die Freude anzumerken. Der TSV ist kometenhaft in der Bezirksliga eingeschlagen. Aller Freude zu trotz verlangt Limberger Demut im Vereinsumfeld. „Es ist Vorsicht geboten.“ Das gilt auch hinsichtlich des nächsten Gegners, Mitaufsteiger Haisterkirch. „Es ist ein Gegner, der schwer einzuschätzen ist“, so der Co-Trainer. Eine gute Nachricht erhielt der TSV im Vorfeld: Topstürmer Jakob Schuschkewitz fehlt Haisterkirch. Limberger setzt auf Heimenkirchs Heimstärke – und auf das neue Selbstvertrauen. An dem mangelt es derzeit in Heimenkirch gewiss niemandem.

Ebenfalls zwei Siege hat der FC Isny auf dem Konto. Vor der Partie gegen den SV Seibranz macht sich FCI-Trainer Michael Pelko aber ernsthaft Sorgen. „Wir dürfen zufrieden sein, wenn wir elf Mann auf den Platz kriegen.“ Entsprechend vorsichtig gibt er die Marschroute vor: „Mit einem Punkt wäre ich zufrieden.“ Seibranz Trainer Gerhard Grünhagel wird da schon konkreter. „Wir müssen punkten, sonst hinken wir hinterher.“ Der SVS ist nach zwei Pleiten bislang noch ohne Zähler. „In Eschach (1:3-Niederlage am zweiten Spieltag; d. Red.) war es schon deutlich besser“, so Grünhagel. Der Trainer fordert seine Mannschaft in Isny auf, „dagegenzuhalten“, sonst stehe man „wieder mit leeren Händen da“.

60 Minuten über-, 30 Minuten unterirdisch. So in etwa lässt sich die Leistung der TSG Bad Wurzach beim SV Haisterkirch beschreiben. Die TSG erspielte sich in einer Stunde eine 5:0-Führung, um diese in den letzten 30 Minuten beinahe noch wegzuschenken. „Das einzig Positive an dem 5:4 sind die drei Punkte“, meint Bernhard Bosch, ein Teil des Bad Wurzacher Trainerduos. Nun empfängt man die SG Argental. Drei Punkte sollen es laut Bosch wieder werden, nur der Weg dahin soll ein anderer sein.

Der FC Wangen II strebt nach seinem Last-Minute-Ausgleich gegen Fronhofen (zwei Tore in der 90. Minute) den ersten Dreier an. Die FG 2010 WRZ, die Wangen gegenübertritt, hat in der bisherigen Saison noch keinen Punkt gesammelt. Schlecht stehen die Chancen also nicht, sollte man meinen.