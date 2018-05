SV Achberg verliert das Derby mit 2:3

Gegen 21 Uhr haben sich die Trainer Ralf Bühler und Rolf Weiland frisch machen müssen. Die Bierduschen forderten ihren Tribut. Im zweiten Nachholspiel der Fußball-Kreisliga A2 hat es geklappt. Nach dem 4:0 gegen Dostluk am Samstag ist Brochenzell drei Spieltage vor Schluss Meister und steigt in die Bezirksliga auf. Nach zwei vergeblichen Anläufen will man diesmal auch dort dauerhaft bleiben.

Der VfL Brochenzell hat 56 Punkte und kann nicht mehr von Lindau (46) oder Achberg (42) eingeholt werden. Es ist der Lohn einer starken Saison mit bislang nur einer Niederlage (1:2 bei der VfB U23). Ab dem vierten Spieltag, nach dem 1:0-Sieg gegen die SpVgg Lindau, übernahm der VfL die Spitzenposition und gab sie nie wieder her. „Die Harmonie in dieser Mannschaft ist unglaublich“, sagt Rolf Weiland. „Alle Spieler haben gut mitgezogen“, meint auch Ralf Bühler. Das Entscheidende sei aber die Disziplin gewesen, mit der die Mannschaft immer aufgetreten sei. Die Mannschaft hat sich weiterentwickelt, obwohl sie viele Partien nur knapp gewonnen hat. Es war immer ein Spieler da, der den Unterschied ausmachte. Und da es nicht immer der gleiche war, ist das auch ein Zeichen für Qualität.

Der Meister hat mit 62 Toren den zweitbesten Angriff und mit 22 Gegentreffern gemeinsam mit Lindau die beste Abwehr. „Die Hintermannschaft hat sich stabilisiert und nur mit einer starken Defensive gewinnst du Meisterschaften“ betont Bühler. Die Spieler von Brochenzell haben sich dermaßen gut entwickelt, dass das Trainer-Duo 18 gleichwertige Fußballer hat. „Das Team glaubt an sich und weiß um seine Stärke“, meint Weiland. Der 19-jährige Noel Lehmann steht für beide Trainer stellvertretend für die gute Jugendarbeit. „Der hat eine unheimliche Entwicklung hinter sich“, sagt Weiland.

Für die neue Saison sind beide Trainer optimistisch. Sie sind auf Spielersuche und die Gespräche laufen. „ Es wird nicht einfach, aber wir versuchen alles“, betont Bühler, denn der VfL Brochenzell steigt zum dritten Mal in die Bezirksliga auf und will diesmal länger bleiben. Dass der VfL vorzeitig die Meisterschaft feierte lag daran, dass der SV Achberg das Derby beim TSV Schlachters mit 2:3 verlor. „Wir hatten 20 schwache Minuten in Hälfte zwei und da macht Schlachters die Tore zwei und drei“, sagt Achbergs Trainer Michael Riechel. Ein langer Abschlag von TSV-Torhüter Florian Tycho Kränzlein nahm Jonas Hermann auf und markierte den Siegtreffer.

Der Tabellenzweite Lindau machte dagegen seine Hausaufgaben. Das Team des Trainer-Duos Karsten Krannich und Ralph Konrad besiegte die TSG Ailingen mit 3:1. Dabei waren die Gäste sehr unangenehm und machten der SpVgg das Leben schwer. „Mit der Einwechslung von Damir Saciri (spielte ab der 77 Minute für Simon Marius Köhler) kam mehr Schwung“, sagte Benedikt Geiger, Sportlicher Leiter der SpVgg. Saciri erzielte das 2:1.

Am Montag traf der SV Oberteuringen zu Hause auf den SC Friedrichshafen. Das Spiel Letzter beim Vorletzten endete mit 7:0 für den SVO. „Die Mannschaft hatte eine gute Einstellung und die Gegenwehr der Gäste war kaum vorhanden. Wir hätten schon zur Pause deutlich führen müssen“, sagte der Sportliche Leiter Hartmut Brandl. Durch die drei Punkte springt der SV Oberteuringen auf den zwölften Platz und lässt den FC Friedrichshafen vorerst noch hinter sich.