Superstar Pietro: „Ich denke immer positiv“

Köln/Berlin (dpa) - In den Charts stürmt er die Spitze, im „ZDF-Fernsehgarten“ stürmten seine Fans auf die Bühne: Pietro Lombardi (18) aus Karlsruhe ist der aktuelle Gewinner der RTL-Reihe „Deutschland sucht den Superstar“ und hat bereits mit seiner ersten Single „Call My Name“ einen Rekord aufgestellt.

Angst vor dem Vergessenwerden hat er nicht. Sein Album steht schon in den Startlöchern - und auch eine Mini-Tour ist geplant.

Herr Lombardi, 7. Mai haben Sie die achte Staffel der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ gewonnen. Wie war denn die ersten Tage als Superstar?

Pietro Lombardi: „Die erste Woche als Superstar war sehr aufregend, ich habe viel erlebt. Mit meinem Lied "Call My Name" habe ich Download-Rekorde gebrochen. Viel Zeit zum Feiern hatte ich nicht. Ich habe viele Glückwünsche erhalten.“

Hatten Sie denn auch Zeit für Freundin Sarah Engels, die DSDS-Zweitplatzierte?

Lombardi: „Ja, klar, auf jeden Fall.“

Das erste Album heißt „Jackpot“, komponiert und produziert von DSDS-Oberjuror Dieter Bohlen. Auf welchen Musik-Stil dürfen sich die viele Fans freuen?

Pietro Lombardi: „Auf dem Album gibt viele musikalische Richtungen, für jeden etwas.“

Wie war die Zusammenarbeit mit Dieter Bohlen für Sie?

Pietro Lombardi: „Die Zusammenarbeit war sehr geil, hat absolut Spaß gemacht. Wir waren in zweieinhalb Tagen durch.“

Ein Rekord in den Charts und Glück in der Liebe: Gibt es Momente, in denen Sie denken, dass der Starrummel wieder vorbei sein kann?

Pietro Lombardi: „Eigentlich nicht, ich denke immer positiv. So weit denke ich momentan nicht.“

Haben Sie denn trotz Superstar-Stress auch den Eurovision Song Contest aus Düsseldorf verfolgt?

Pietro Lombardi: „Ja, ein bisschen. Ich war bei der Punktevergabe in den letzten 20 Minuten vorm Fernsehen.“

Könnten Sie sich denn persönlich auch mal vorstellen, beim Eurovison Song Contest für Deutschland aufzutreten?

Pietro Lombardi: „Ja, warum nicht? Das ist eine interessante Veranstaltung, das ist ja weltweit.“

Wie geht es denn jetzt weiter für Sie? Was steht in den nächsten Wochen an?

Pietro Lombardi: „In dieser Woche ist meine Radio-Woche, ich bin viel unterwegs. Am 27. Mai trete ich bei der Viva-Preisverleihung "Comet" in Oberhausen auf. Und eine Tour ist für den Sommer auch schon geplant. Ich finde es einfach toll, dass meine Fans für mich da sind.“

