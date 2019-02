Eine sinnvolle Idee hat die Narrenzunft Bürgermoos gehabt, zur Verhinderung von Alkoholexzessen. Bei den Jubiläums-Veranstaltungen am Freitag gehe es um Freude, Spaß und entspannte Atmosphäre im Ort, sagen die Zunftchefs. Daher soll im örtlichen Kaufland der Spirituosenverkauf während der Jubiläums-Dorffasnet eingeschränkt werden.

„Wir wollten vorbeugen, bevor es zum Komasaufen kommt“, sagt Vizezunftmeister Christof Bührer auf die Frage, ob es einen konkreten Anlass gebe. „Das ist wie mit den K.O.-Tropfen,“ sagt Zunftmeister Dominik Bundy. „Da hilft nur Vorbeugen, Aufmerksamkeit, Hinschauen, Aufpassen und aktiv werden. Kaufland-Hausleiter Mario Grau bestätigt: „Wir werden mehr kontrollieren – und ab 16 Uhr wird am 1. März, dem Bromigen Freitag, im Kaufland der Spirituosen-Gang ganz geschlossen bleiben.“

Die Zusammenarbeit mit und die Unterstützung von örtlichen Vereinen sei grundsätzlich ein Anliegen von Kaufland, sagt Grau.

Abmachung besteht seit Jahren

Mit im Boot ist auch die Häfler Präventionsstelle der Polizei, dort hat Markus Beckesch das Projekt unterstützt. Die Polizeibehörde ist zuständig für Einsatzplanung die Veranstaltung betreffend, mit Verkehr, Sicherheit und Ordnung und auch für den Jugendschutz. Beckesch sagt: „In abgesperrten Bereichen kann man kontrollieren, aber was außerhalb des Geländes passiert, ist immer ein Problem.“ Vorbeugung sei besonders sinnvoll und hilfreich, sagt Beckesch und fährt fort: „Eine tolle Initiative, die wir gerne unterstützen.“ In Geschäften und Lokalen in Tettnang gibt es diese Abmachung am „Gumpigen“ schon seit mehreren Jahren.