Sundblad-Einstand misslingt: SERC verliert 0:3 in Wolfsburg

Neuer Trainer, alte Schwäche: Die Schwenninger Wild Wings haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) auch ihr erstes Spiel unter dem neuen Coach Niklas Sundblad verloren. Am Mittwoch stand es in Wolfsburg am Ende 0:3 (0:1, 0:0, 0:2). Schwenningen kassierte alle Tore in Unterzahl.

Beim SERC musste Stürmer Matt Carey aufgrund einer Fußverletzung passen. Vor der Partie ging Sunblad zur Wolfsburger Bank und begrüßte den Ex-Schwenninger Coach Pat Cortina herzlich. Sundblad war einst Co-Trainer von Cortina bei der deutschen Nationalmannschaft.

Der neue Wild-Wings-Übungsleiter hatte sein erstes Spiel beim Tabellenzehnten Wolfsburg gleich zum „Sechs-Punkte-Spiel“ deklariert. Dennoch startete der Tabellenletzte vom Neckarursprung schwach in diese wichtige Begegnung. Nach vorne ging beim SERC kaum etwas.

Die Grizzlys waren das deutlich aktivere Team, bestimmten im ersten Drittel die Partie. SERC-Torwart Dustin Strahlmeier wehrte die Pucks von Nick Jones und Alexander Johansson lehrbuchmäßig ab. Auch einen frühen Scheibenverlust von Wild-Wings-Kapitän Mark Fraser an der gegnerischen blauen Linie konnte der Goalie ausgleichen. Ein Überzahlspiel der Gäste – der Ex-Schwenninger Anthony Rech musste in die Kühlbox – war ganz schwach. Besser agierten die Hausherren zum Ende des ersten Drittel im Powerplay. Brent Aubin wurde nicht geblockt und traf per Direktschuss zum 1:0 (20.).

Das zweite Drittel war zunächst recht zerfahren. Sundblad sprach immer wieder mit einzelnen Spielern auf der Bank. Dann fand Schwenningen besser in die Partie. Colby Robak brachte den Puck jedoch nicht am Wolfsburger Tormann Felix Brückmann vorbei. Mit einem schönen Spielzug spielte Jordan Caron Patrick Cannone frei, aber Brückmann blieb gegen Topscorer der Gäste der Sieger. Dylan Yeo, Alexander Weiß und Kai Herpich kamen ebenfalls zu guten Chancen. „Im ersten Drittel waren wir zu hektisch. Im zweiten Drittel hatten wir fünf Minuten Probleme. Dann war es aber gut. Wir müssen weiter hinten sicher stehen, dann ist hier noch was zu holen“, sagte der neue Schwenninger Co-Trainer Petri Liimatainen in der Drittelpause.

Zu Beginn des dritten Drittels musste Cannone auf die Strafbank. Die Niedersachsen agierten in Überzahl. Dann verlor der SERC-Stürmer Maximilian Hadraschek seinen Schläger. Verteidiger Dominik Bittner zog ab und konnte das 2:0 gegen seinen Ex-Klub bejubeln. Dann einer der wenigen guten Angriffe der Doppelstädter, Markus Poukkula fand aber in Brückmann seinen Meister. Dreieinhalb Minuten vor Schluss kassierten die Wild Wings zwei Strafminuten wegen zu vieler Spieler auf dem Eis. Die Grizzlys trafen ein drittes Mal in Überzahl. Fraser ließ Mathis Olimb aus kurzer Entfernung unbehelligt einschießen.

Die Wild Wings haben nun 14 Punkte Rückstand auf den Tabellenzehnten Wolfsburg. „Bei fünf gegen fünf haben wir gut mitgehalten, wir wurden aber für unsere Strafbankbesuche bestraft und haben in Unterzahl die Tore bekommen“, sagte Sundblad in einer ersten Kurzanalyse. Am Freitag trifft Schwenningen in Köln auf die Haie.