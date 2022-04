Südlich des Alwinder Bergs wurde Fischernetz wiederholt beschädigt

Lindau (lz) - Ein Berufsfischer aus dem Landkreis Lindau teilte am Dienstagmittag gegen 13 Uhr der Polizeiinspektion Lindau mit, dass wiederholt eines seiner Bodennetze stark beschädigt wurde. Das Netz befand sich rund 500 Meter südlich des sogenannten Alwinder Bergs. Es besteht der dringende Verdacht, dass ein Schleppfischer sich mit seiner Angel in dem Netz verfangen hat und das Netz dann zerschnitten hat, um seine Angelleine herauszuholen. Dies war bereits der dritte Vorfall hintereinander, der Schaden an den Netzen wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.