Süddeutsche Gemeinschaft bekommt neues Führungsteam

- Durch mehr als zwei Jahrzehnte führte der Albstädter Allgemeinmediziner Thomas Schmid (links) die Süddeutsche Gemeinschaft in Albstadt-Ebingen als ehrenamtlicher Gemeindeleiter. Damit ist nun auf eigenen Wunsch hin Schluss. Beim letzten Gottesdienst im vergangenen Kalenderjahr verabschiedete sich Schmid aus seinem bisherigen Amt. Zugleich übergab er die Leitung an ein jung-dynamisches Führungsduo aus Winterlingen. Die Gemeindeglieder Christine Taxis und Eduard Dusdal segneten die neuen Leiter zugleich in ihr Amt ein: Damit stehen nun die beiden jungen Erwachsenen Joel Maier (Mitte), aufgewachsen in Albstadt-Onstmettingen, und Micha Rudischhauser (rechts), ursprünglich aus Winterlingen-Harthausen, nach einigen Monaten an ersten Einblicken in die Arbeit des Leitungsteams an der Spitze des gemeinnützigen Werkes.