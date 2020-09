Südbahn-Elektrifizierung: Schienenersatzverkehr zwischen Friedrichshafen und Ravensburg

Die Arbeiten für die Elektrifizierung der Südbahn laufen weiter planmäßig. Im nächsten Schritt geht es auf den rund 20 Kilometer langen Streckenabschnitt zwischen Ravensburg und Friedrichshafen, wie die Deutsche Bahn (DB) mitteilt.

Nach vorbereitenden Arbeiten während der Sommermonate folgen nun die Hauptarbeiten ab 14. September. Die DB baut zwischen Ravensburg und Friedrichshafen (Stadt) die Oberleitung neu. Neben Kabel- und Gleisbauarbeiten passt sie Straßenüberführungen an und modernisiert Weichen und Gleise. Auch die etwa ein Kilometer lange Stichstrecke zum Bahnhof Friedrichshafen Hafen wird elektrifiziert.

Schienenersatzverkehr mit Halt in Meckenbeuren

Für die Fahrgäste haben DB und Bodensee-Oberschwaben-Bahn gemeinsam einen Schienenersatzverkehr (SEV) zwischen Ravensburg und Friedrichshafen eingerichtet. Es fahren Expressbusse mit Halt in Meckenbeuren sowie Busse, die alle Stationen bedienen und in Friedrichshafen zusätzliche Haltestellen anfahren. Die Busse sind beschildert.

Die Haltestellen der Busse liegen nicht immer direkt am Bahnhof.

Haltestellen sind: Ravensburg, Escher-Wyss-Straße; Weißenau, Bahnübergang; Oberzell, Bachbrücke; Meckenbeuren, Kirche an der Hauptstraße; Kehlen, Abzweigung B 30; Friedrichshafen, Bodensee-Airport; Löwental, Barbarossa-Kreisel; Friedrichshafen, ZF-Werk 1/Flugplatzstraße; Friedrichshafen, ZF Forum; Friedrichshafen Löwenunterführung (Fußweg zum Hafen); Friedrichshafen Stadtmitte (Fußweg vom Hafen); Friedrichshafen Stadtbahnhof.

Mit der Elektrifizierung der Südbahn will die DB in den nächsten Jahren die Anbindung des Bodenseeraums und Oberschwabens an das nationale und internationale Schienenstreckennetz verbessern. In diesem Jahr liegt der Schwerpunkt der Bauarbeiten in den Abschnitten Aulendorf–Ravensburg und Ravensburg–Friedrichshafen.