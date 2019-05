Sude und Borger holen Bronze in Kuala Lumpur

- Die erste Premiere für Karla Borger und Julia Sude: Die Beachvolleyballerinnen hatten beide zuvor noch nie an einem Turnier des Weltverbands FIVB in Kuala Lumpur teilgenommen. Das Drei-Sterne-Turnier am Saujana Beach in Port Jackson diente quasi auf dem Rückweg von Xiamen nach Deutschland als angenehmer Zwischenstopp. Die zweite Premiere für das Nationalteam: Sie holten sich ihre erste gemeinsame FIVB-Medaille.

Das Turnier war geprägt von extrem heißen Temperaturen um die 35 Grad Celsius im Schatten. Dafür lagen die Plätze nur wenige Schritte von den sanften Wellen des Indischen Ozeans entfernt, direkt an der Straße von Malakka. Los ging es für Sude/Borger mit der Partie gegen Sara Olivova/Karolina Rehackova aus Tschechien, die auf der Worldtour eher noch ein unbeschriebenes Blatt sind. Das klar favorisierte deutsche Nationalteam gewann in 32 Minuten mit 2:0 (21:11, 21:14).

„Wir sind on fire“, meinte Borger. Das bewiesen sie wenige Stunden später mit dem 2:1-Erfolg (19:21, 21:17, 15:10) über Aline Chamereau/Alexandra Jupiter aus Frankreich. „Es war immer noch sehr heiß, aber beim zweiten Spiel eher nur der Sand, und der Wind hat für erträgliche Temperaturen gesorgt. Allerdings hat dieser Wind die Sache eben auch nicht einfacher gemacht“, meinte Julia Sude. Sportdirektor Burkhard Sude sagte in seiner Analyse: „Gegen die Asse per Sprungaufschläge haben wir fast nichts ausrichten können. Und nach dem ersten Satz war klar, es geht nur über Kampf. Und das ist gelungen. Aber die Ballwechsel waren bei diesem ständig drehenden Wind schon sehr schwierig, und es war nicht einfach, diesen Sieg nach Hause zu fahren, aber verdient und souverän.“

Nach zwei Siegen und dem damit verbundenen Gruppensieg trafen Borger/Sude im Achtelfinale auf Lézana Placette/Alexia Richard. „Die beiden haben sich gegen die Französinnen ein bisschen schwer getan, aber 2:0 gewonnen. War ein Arbeitssieg in extremer Hitze, unter der alle hier leiden“, sagte Burkhard Sude über den 2:0-Erfolg (21:15, 21:15). Der Einzug ins Halbfinale war nach 36 Minuten durch den 2:0-Erfolg (21:13, 21:12) über die US-amerikanischen Qualifikantinnen Amanda Dowdy/Corinne Quiggle geschafft.

Chancenlos gegen Topspielerin

Im Halbfinale wartete die wohl erfolgreichste Beachvolleyballerin aller Zeiten, Kerri Walsh Jennings, die 2004, 2009, 2012 Olympiagold holte und 2016 in Rio die Bronzemedaille. Dazu tummeln sich in der Ausnahmekarriere der dreifachen Mutter noch Goldmedaillen bei den Weltmeisterschaften 2003, 2005, 2007 und die Vizeweltmeisterschaft 2011. Seit Oktober 2018 spielt Walsh mit Brooke Sweat auf dem Weg zu ihren fünften olympischen Spielen. Die 40-Jährige blockte mit ihrer Erfahrung nahezu jeden deutschen Angriff. Borger/Sude blieben im ersten Satz chancenlos und verloren mit 0:2 (11:21, 18:21). „Im ersten Satz hat sich die Reichhöhe von Kerri bemerkbar gemacht, die war da echt übermächtig. Die haben zu einfach ihre Punkte machen können“, meinte Burkhard Sude. „Im zweiten Satz sah es besser aus, nachdem wir taktisch umgestellt haben. Aber leider haben wir uns etwas unter Wert verkauft.“

Im kleinen Finale gegen die Qualifikantinnen Paula Soria Gutierrez/Maria Carro aus Spanien entwickelte sich ein Kampfspiel. Am Ende war es der größere Wille und die größere Erfahrung, die sich durchsetzte. „Es war ’ne geile Teamleistung bei uns“, sagte Karla Borger lachend. Im dritten gemeinsamen Turnier schnappten sich die beiden durch den 2:0-Erfolg (23:21, 21:19) die Bronzemedaille – ihre erste gemeinsame FIVB-Medaille. „Wir freuen uns sehr über die erste FIVB-Teammedaille. Auch wenn es nur ein Drei-Sterne-Turnier war, waren wir schon ein wenig unter Druck, weil wir ja an Zwei gesetzt waren. Aber dem haben wir standgehalten“, sagte Julia Sude.

Das deutsche Nationalteam wird zum Start der Techniker-Beachtour, also der nationalen Turnierserie, am kommenden Wochenende in Münster starten.