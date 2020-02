Ein streng gehütetes Geheimnis ist, wie vieler Orts, auch in Langenhart die Narrenmuttersuche. Am schmotzigen Donnerstag ist dies am Vormittag die Pflichtaufgabe des Narrenvaters und die des Elferrats, sich darum zu bemühen, dass bis zur Mittagszeit die künftige Anvertraute Narrenmutter gefunden wird. Nach vielen Irrläufen durchs Dorf und das Neubaugebiet, war es dann so weit: Im Ulmenweg wurde Carolin Molitor unter viel Beifall als Carolin I. zur Mittagszeit zur Narrenschar aufgenommen.

Bereits um 9 Uhr hatte man sich mit dem Narrenvater Günther II. auf die Suche gemacht. Doch Günther Beil – ein wahrer Schelm – führte sie alle mit viel Zwischenstation durchs Dorf bis man schließlich im Ulmenweg seine Auserwählte Carolin I. – unmittelbar als Nachbarin vom Narrenvater Günter Beil – in den Briegelhof zur Trauung der Narreneltern geleiten konnte. Der alte Brauch der Kinder, von Haus zu Haus das Hoorig schreien, gehört in Langenhart zur Tradition und das Narrenbaumstellen beim Gemeindehaus war die Aufgabe der Ledigen am schmotzigen Donnerstag, bevor man sich am Nachmittag mit einem Umzug im Brigel-Hof zur Kinderfasnet wieder traf.

Ein Abwechslungsreiches Spektakel unter dem Motto „Wir Sportler“ sorgte für viel Spaß, Freude und gute Stimmung, zusammen mit den Narreneltern im vollbesetzten Brigel-Hof. Mit der großen Tombola gab es nochmals viel Lustiges und Amüsantes für das närrische Publikum, was immer wieder mit Beifall die Stimmung zum Ausdruck brachte. Zur abendlichen Stunde gab es zur Stärkung das bekannte Specksalatessen im Brigel-Hof und in guter Laune ließ man den Tag ausklingen. Ein weiterer Höhepunkt bei der Dorffastnacht kommt von den Ledigen. Am Sonntag trafen sich die Narren zum Ball im Gemeindesaal – mit Einlagen aus dem Dorfgeschehen.