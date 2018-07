Suche nach Mirco wird fortgesetzt

Düsseldorf (dpa) - Seit drei Wochen ist Mirco aus Grefrath verschwunden. Für heute kündigte die Polizei eine erneute Suchaktion an. Es sei ein guter Hinweis gekommen, heißt es von den Ermittlern. Gestern hatten sich die Eltern des Elfjährigen in einem bewegenden Appell an den Täter gewandt. Im Fernsehen sagte seine Mutter, sie wisse, dass Mirco etwas Schlimmes zugestoßen sei. Sie flehte den Täter an, das Kind zurückzubringen oder einen Hinweis auf seinen Aufenthaltsort zu geben. Die Sonderkommission hofft durch den Appell auf neue Hinweise - wenn auch anonym.