Suche nach Maske führt zu Verkehrsunfall in Leutkirch

Leutkirch (sz) - Schaden in Höhe von etwa 20 000 Euro ist am Dienstag gegen 16 Uhr in der Ottmannshofer Straße entstanden. Laut Polizei krachte dabei ein 77-Jähriger mit seinem VW Touran in zwei geparkte Fahrzeuge.

Der Mann gab gegenüber der Polizei an, während der Fahrt nach seiner Maske gesucht und dabei einen Dacia und einen BMW, die am Straßenrand geparkt waren, übersehen zu haben. Beim Zusammenstoß wurden die beiden Fahrzeuge aufeinandergeschoben und dabei erheblich beschädigt. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die defekten Fahrzeuge.