Suche nach dem Familien-Apfelbaum

Biberach (sz) - Der 15. Mai wird international als der Tag der Familie gefeiert, so auch in Biberach. Das Lokale Bündnis Familie Biberach ist dem bundesweiten Aufruf der Lokalen Bündnisse für Familie unter dem Motto „Familie ist alles – und noch mehr“ gefolgt und beteiligte sich mit einer Spieleaktion auf dem Marktplatz. Außerdem findet sich nun ein kleiner Familien-Apfelbaum in Biberach. Nur wo? „Familie – ist wie ein Baum. Die Zweige mögen in unterschiedliche Richtungen wachsen – doch die Wurzeln halten alles zusammen.“ Ein treffendes Zitat. Das Servicebüro der Lokalen Bündnisse für Familie steuerte zum Aktionstag einen Familienbaum bei. Der neue Baum kann vor der Stadtmauer besucht werden. Nur wo genau steht er? Für die richtige Antwort verlost das Lokale Bündnis Familie Biberach unter allen Einsendungen bis 31. Mai eine Überraschung. Einsendungen des Standortes sind per E-Mail an j.brugger@biberach-riss.de möglich. Ein Tipp: Nicht weit entfernt ist eine gut besuchte städtische Einrichtung.