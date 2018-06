Stuttgarts Reserve holt in Darmstadt ein 2:2

Darmstadt (dpa) - Der SV Darmstadt 98 hat am Samstag im letzten Saisonspiel der 3. Fußball-Liga einen Heimsieg verpasst. Gegen die Reserve des VfB Stuttgart reichte es trotz einer 2:0-Führung nur zu einem 2:2 (2:1).

Bereits in der dritten Minute erzielte Cem Islamoglu die Führung für die Gastgeber. Marcus Steegmann legte dann nach (40.). Die 4400 Zuschauer sahen aber noch vor der Pause den Anschlusstreffer durch Manuel Janzer (45.+ 1). In der 49. Minute scheiterten die Stuttgarter zunächst mit einem Elfmeter am Darmstädter Torwart Jan Zimmermann, bevor Raphael Holzhauser kurz vor Schluss doch noch zum Ausgleich traf (84.). Die Schwaben beendeten die Saison damit auf Rang elf, Darmstadt folgt einen Platz dahinter.

Die Gastgeber hatten die Partie vom Anpfiff an im Griff. Das schnelle 1:0 brachte Sicherheit, auch wenn Stuttgarts Soufian Benyamina aus 20 Metern Entfernung mit einem Pfostenschuss den Ausgleich knapp verpasste (6.). Der Anschlusstreffer durch Janzer aus 25 Metern fiel aus dem Nichts. Nach dem gehaltenen Elfmeter plätscherte das Spiel in der zweiten Halbzeit bei kräftigen Regenschauern vor sich hin. Durch den späten Ausgleich rächten sich die in der ersten Hälfte vergebenen Chancen der Darmstädter.