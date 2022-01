Stuttgarter Ballett sagt Vorstellungen ab

Wegen zweier Corona-Fälle im Ensemble hat das Stuttgarter Ballett kurzfristig Veranstaltungen abgesagt. Die Vorstellungen von Kenneth MacMillans Ballett „Mayerling“ würden am Samstag und am Sonntag ausfallen, wie eine Sprecherin am Samstag mitteilte. Zum Schutz aller Tänzerinnen und Tänzer, der Musiker sowie aller Mitarbeiter hinter der Bühne „müssen wir diese drei Vorstellungen schweren Herzens absagen“, betonte Ballettintendant Tamas Detrich. Das engmaschige Testprogramm habe zwei Positivfälle in der Ballettkompanie ergeben. Bereits gekaufte Karten würden zurückgenommen.

