Sturz: Radfahrer verletzt sich schwer am Kopf

WEIßENSBERG (lz) - Ein Fahrradfahrer ist am Mittwochabend gegen 22.15 Uhr auf der Mühlenstraße in Weißensberg gestürzt. Wie die Polizei schreibt sei ein 56-jährige Radfahrer aus noch unbekannten Gründen alleine zu Fall gekommen und mit seinem Kopf vermutlich gegen den Bordstein geprallt. Obwohl er einen Schutzhelm trug, habe sich der Mann so stark verletzt, dass er mit dem herbeigerufenen Helikopter in ein nahegelegenes Krankenhaus geflogen werden musste. Um seine Fahrtauglichkeit zu untersuchen, habe man dem Verunglückten eine Blutprobe entnommen. Am Fahrrad entstand laut Polizei Totalschaden.