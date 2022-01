Sturmtief sorgt im Süden für Schnee und Sturmböen

In Norddeutschland brachte Sturmtief „Nadia“ am Wochenende umgestürzte Bäume, Überschwemmungen und Unfälle. Im Süden Deutschlands rechnet der Deutsche Wetterdienst zum Teil mit Schneefall, ausgelöst durch das nächste Sturmtief: „Odette“. In der Nähe der Alpen kann es sogar zu Sturmböen und starkem Schneefall kommen.

„Es wird nicht vergleichbar mit dem, was in Norddeutschland los war“, sagt Roland Roth, Leiter der Wetterwarte Süd. Es könne zwar passieren, dass mal ein Ast abbreche, mit umstürzenden Bäumen rechnet er aber nicht: „Das ist ein ganz normaler Wintersturm der harmlosen Art.“

Besonders im Allgäu viel Schnee

Auf ihrer Internetseite warnt die Wetterwarte Süd vor allem in höheren Lagen vor „Schnee mit erhöhter Glättegefahr“. Der Wind zeige in den kommenden Tagen seine Kraft. Es komme zu Windböen zwischen 50 und 80 km/h, vereinzelt sogar bis 100, heißt es vonseiten der Wetterwarte. Deshalb könne es in höheren Lagen am Abend und in der Nacht zu Schneeverwehungen kommen.

„Im Allgäu gibt es bis morgen Abend einiges an Schnee – vor allem in der Isnyer Ecke“, sagt Wetterexperte Roth. In tieferen Lagen ist tagsüber nur mit Schneeregen oder Regen zu rechnen. In der Nacht fällt der dann aber bis in den Bereichen rund um den Bodensee. „Das reicht aber noch nicht mal, um einen Schneemann zu bauen“, sagt Roth.

Tauwetter ab Mittwoch

Und allzu lange wird der Schnee auch nicht liegen bleiben. Schon in der Nacht zu Mittwoch soll sich der Schnee an vielen Orten langsam in Regen verwandeln. Im Allgäu soll spätestens am Mittwoch wieder Tauwetter einsetzen. „Das ist ein Tief auf der Durchreise, nichts Dramatisches“, sagt Roth.

In Bayern gehen die Meteorologen ab Dienstag davon aus, dass 30 bis 70 Zentimeter Schnee zusammenkommen könnten, ab 1000 Metern sogar 70 bis 100 Zentimeter. In den Allgäuer Alpen könnten es zwischen Mittwoch und Donnerstagmorgen gar 130 Zentimeter Neuschnee werden.

Fähren außer Betrieb

Die Katamaran-Reederei Bodensee hat ihre Fährverbindung zwischen Friedrichshafen und Konstanz am Montagvormittag eingestellt. „Wegen der aktuellen Wetterlage auf dem See fahren die Katamarane im Moment leider nicht“, heißt es auf der Seite des Unternehmens.