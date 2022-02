Wetterprognose: Sturm-Serie trifft Südwesten – Meteorologen warnen vor Verkehrsbehinderungen

Es besteht erhebliche Unwettergefahr: In Deutschland wird in den kommenden Tagen stürmisches Wetter erwartet. Auch der Südwesten bleibt von Stürmen nicht verschont, wie Roland Roth von der Wetterwarte Süd verrät.

"Wir sehen eine sehr dynamische Wetterlage, die uns bis Mitte nächster Woche beschäftigen wird", sagt er im Gespräch mit Schwäbische.de. Mit Spannung blickt Roth auf das Sturmtief, das den Süden in der Nacht von Sonntag auf Montag erreichen soll.

Deutscher Wetterdienst prognostiziert Orkanböen

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Orkanböen in Teilen Baden-Württembergs in der Nacht zu Donnerstag sowie am Freitag. „Die Tiefdruckgebiete übernehmen die Wetterregie und bringen neben dichten Wolken und Regen auch viel Wind“, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilt.

Das Wetter sei bereits am Mittwoch teils stürmisch, so richtig windig werde es aber erst ab der Nacht zum Donnerstag mit Sturmtief "Ylenia".

Vor allem im Schwarzwald sei oberhalb von 800 Metern mit orkanartigen Böen mit bis zu 110 Kilometern pro Stunde zu rechnen. In den Hoch- und Gipfellagen sollen sogar Orkanböen mit bis zu 130 Kilometern pro Stunde möglich sein.

Das Sturmtief werde im Straßen- und Luftverkehr für Probleme sorgen, der Aufenthalt im Freien sollte vermieden werden. Wer es noch nicht getan habe, sollte Garten, Haus, Terrasse und Balkon sturmfest und gegebenenfalls auch wasserfest machen, sagte eine DWD-Meteorologin.

Norddeutschland bekommt mehr Sturm ab

Es bestehe eine extreme Gefahr durch umherfliegende Gegenstände und umstürzende Bäume. Es sei in den betroffenen Regionen mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Davon geht auch Roland Roth von der Wetterwarte Süd in Bad Schussenried aus: "Der erste Sturm wird seinen Höhepunkt im Südwesten in der Nacht erreichen, bis zur Mittagszeit wird der Wind zwar nachlassen, der Berufsverkehr wird das aber noch spüren."

Der nördliche Teil Deutschlands sei deutlich mehr vom Sturm betroffen, als der Süden, erklärt Roth. "Nur in exponierter Lage, wie auf der Schwäbischen Alb, erwarten wir Windgeschwindigkeiten um und über die 100 Kilometer pro Stunde", sagt der Wetterexperte.

Das gelte auch für Berge wie Bussen, Pfänder, Gehrenberg, Höchsten, Atzenberger Höhe und den Schwarzen Grat. Auch in und um Horgenzell wird der Wind seine Stärke zeigen.

Wetterexperte rechnet mit gewöhnlichen Winterstürmen

"In Tälern wird der Sturm weit weniger ausgeprägt sein, als auf den Berghöhen, lediglich am Bodensee wird der Wind über die offene Wasserfläche pfeifen", sagt Roth. Andernorts müsse im Mittel mit Windgeschwindigkeiten von 60 bis 90 Kilometer pro Stunde gerechnet werden.

"Bisher sieht alles nach gewöhnlichen Winterstürmen aus, das ist nicht vergleichbar mit Orkanen wie Vivian, Wibke, Kyrill, und erst recht nicht mit Lothar", sagt Roth. Bei Lothar sei damals auf dem Hohentwiel im Hegau eine Windgeschwindigkeit von rund 275 Kilometer pro Stunde gemessen worden.

Bereits für Freitagmittag wird das nächste Orkantief namens „Zeynep“ erwartet. „Es bringt erst teils kräftigen Regen, später dann auch wieder stürmischen Wind“, sagt der Meteorologe Adrian Leyser vom DWD.

Die Vorhersage sei zwar noch recht unsicher, allerdings dürfte es ab dem Abend sowie in der Nacht zum Samstag in einigen Regionen Deutschlands „wieder ordentlich zur Sache gehen, mit orkanartigen Böen und Orkanböen“.

Weiteres Sturmtief könnte Südwesten treffen

Wetterexperte Roth erwartet drei Sturmtiefs, die alle ihren Höhepunkt jeweils nachts erreichen. Das zweite Sturmtief "Zeynep" werde nicht an die Stärke des ersten Sturms herankommen.

Spannend für den Südwesten werde das dritte Sturmtief von Sonntag auf Montag, aber darüber lässt sich noch zu wenig sagen. "Nach aktuellen Berechnungen könnte dieses Sturmtief den Süden stärker treffen und in seinem Ausmaß den ersten Sturm übertreffen."

Vielerorts soll es laut der Prognose des Deutschen Wetterdienstes nach am Donnerstag vor allem in der ersten Tageshälfte regnen. Am Freitag sei dann örtlich noch leichter Regen möglich. Im Tagesverlauf könne es dann erneut zu schweren Sturmböen kommen — auf den Schwarzwaldgipfeln auch zu Orkanböen. "Der Niederschlag wird bei uns kein großes Thema werden", sagt Roth mit Blick auf die Prognosen der Wetterwarte Süd.

Wind bringt mildere Temperaturen mit sich

Die Stürme bringen laut dem Wetterexperten milde Temperaturen mit. "Es wird von jetzt an immer wärmer", sagt Roth. Laut den Prognosen der Wetterwarte Süd wird es am Donnerstag tagsüber zwischen 10 und 15 Grad warm. Der Wind bringt aus Westen milde Luft vom Atlantik mit sich.

Am Freitag bläst der Sturm voraussichtlich aus dem Süden: "Da bekommen wir sogar richtig warme Mallorcaluft ab." Dann könnte es mit ein wenig Glück sogar vereinzelt bis zu 18 Grad geben. Der Wind dämpfe das Wärmeempfinden allerdings deutlich, für das T-Shirt sei es noch zu früh, fügt Roth hinzu.

Für den Samstag erwartet er, dass der Wind wieder dreht und kühlere Nordseeluft nach Süddeutschland strömt.

Sturmserie in Bayern erwartet

Auch das Wetter in Bayern wird in den nächsten Tagen derart stürmisch, dass Fachleute mit umstürzenden Bäumen und herunterfallenden Dachziegeln rechnen.

Spaziergänger sollten die bayerischen Wälder in den nächsten Tagen lieber meiden, warnte ein DWD-Meteorologe. In den Bergen toben die Orkanböen gar noch heftiger. Selbst für den Süden Bayerns wird mit schweren Sturmböen gerechnet, in höheren Lagen auch mit Orkanböen.

„Wir sind aktuell in einer zunehmend lebhaften und sehr kräftigen Westströmung“, erläuterte DWD-Experte Guido Wolz. Diese entsteht durch einen sehr starken Temperaturgegensatz aus sehr kalter Luft in Nordeuropa und warmer Luft in den Subtropen.

„Wir sind genau im Bereich der Zone, wo diese Luftmassen aufeinandertreffen“, sagt der Meteorologe. Die Natur sei bestrebt, sich auszugleichen – eine entsprechende Tiefdruckentwicklung die Folge.