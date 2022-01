Studierende schnuppern von daheim aus internationale Luft

Nicht immer ist es HBC-Studierenden möglich, sich in den Flieger zu setzen und mit dem Bachelor International ein Auslandssemester zu absolvieren. Aber es gibt trotzdem Möglichkeiten für interkulturelle Erfahrungen. So sehen sie aus.

Auch wenn der Auslandsaufenthalt der intensivste ist, um interkulturelle Erfahrungen zu sammeln, wolle die Hochschule Biberach allen Studierenden die Chance bieten, internationale Luft zu schnuppern, ohne dabei die eigene Heimat verlassen zu müssen, sagt Professor Jens Winter, Prorektor für Lebenslanges Lernen und Internationales. Zu den bereits bestehenden Angeboten wie Summer Schools, Auslandsexkursionen und Sprach- und interkulturellen Kursen haben sich bereits in den vergangenen Monaten Online-Vortragsreihen mit Referentinnen und Referenten von weltweiten Partnerhochschulen etabliert. Aus weiteren Überlegungen der Internationalisierungsbeauftragten der HBC ist nun das „International and intercultural study program” (IIP@HBC) entstanden, das vom DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) für vier Jahre gefördert wird.

Kernidee des Konzepts sei es, „ein diverseres und internationaleres Bild an der HBC zu schaffen“, so Winter. Durch spezielle Studienangebote sollen mehr ausländische Gaststudierende den Weg nach Biberach finden. Die Austauschstudierenden und die HBC-Studierenden werden sich dann in gemeinsamen Gruppen mit dem globalen Thema Klimawandel aus internationaler Perspektive auseinandersetzen. Ziel sei es, dass Studierende in disziplinären, interdisziplinären und überfachlichem Kontext im gegenseitigen Austausch und Miteinander interkulturelle Erfahrungen erwerben können. Erste Veranstaltungen sind für das Wintersemester 2022/23 geplant.

Auch das digitale, über Deutschland hinausreichende Angebot, wird im Hinblick auf Internationalisierung@home weiter ausgebaut. So haben BWL-Studierende mit Schwerpunkt Energie und Klimaschutz zuletzt eine virtuelle Reise zum Weihnachtsmann unternommen. Gemeinsam mit Anzelika Krastinavon der School of Business der Lapland University of Applied Sciences in Rovaniemi, die sich wenige Kilometer von der „Heimat“ des Weihnachtsmanns entfernt befindet, haben die Professorinnen Verena Rath und Henrike Mattheis die Veranstaltung „Intercultural Business“ organisiert.

Etwa 30 Studierende von der HBC, aus Finnland, Russland, Italien und weiteren Ländern haben sich in digitalen Workshops zu Business Culture in verschiedenen Staaten ausgetauscht. Das Angebot kam bei den Studierenden gut an: „Mir hat die Veranstaltung gut gefallen, gerade weil ich selber kurz vor einem Auslandsaufenthalt in Finnland stehe. Ich habe viel Neues gelernt, was ich über die finnische Kultur noch nicht wusste und die Vorfreude auf meine Zeit in Finnland ist sehr gestiegen“, freut sich beispielsweise Anna Thewes, die im 5. Semester BWL studiert.

Allgemein sehen die Studierenden großes Potential in diesen digitalen Formaten. Für Student Alexander Orth war die BWL-Vorlesung „eine ganz andere Erfahrung“. Sie ersetze für ihn zwar keinen Auslandsaufenthalt, sei aber eine „tolle Möglichkeit, sich ein erstes Bild über die Kultur und die Menschen eines Landes zu machen, um zu entscheiden, ob das zu einem passt“.

Im Fokus der Hochschule Biberach steht nun, eine sinnvolle Mischung zwischen digitalen und persönlichen Veranstaltungen zu erzeugen, um unkompliziert erste Anreize der Internationalisierung zu schaffen. Ziel sei, ein niederschwelliges Angebot sowohl für die HBC-Studierenden als auch für Auslandsstudierende schaffen, die gegebenenfalls Ängste wie Sprachbarrieren vor einem Auslandssemester nehmen, zieht Prorektor Winter sein Fazit.