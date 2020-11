Aufgrund der aktuellen Corona-Regelungen durch die Landesregierung hat die DHBW Ravensburg an den Campus Ravensburg und Friedrichshafen bis zum Ende des Jahres wieder auf Online-Lehre umgestellt. Prüfungen, Laborpraktika und sonstige praktische Arbeiten sind weiter in Präsenz möglich, wenn sie für den Lehrbetrieb unbedingt notwendig sind.

Nach zwei Online-Semestern hatten an der DHBW Ravensburg im Oktober wieder Vorlesungen in Präsenz und mit Hygienekonzept stattgefunden. Das ist mit Blick auf die Vorsorge und die Gesundheit nun nicht mehr möglich. „Auch wenn wir alle die Präsenz schätzen, sind wir froh, dass die Online-Lehre sich an der DHBW Ravensburg inzwischen ebenfalls bestens bewährt hat und zu einem sehr guten Instrument für die Lehre geworden ist“, sagt Rektor Professor Herbert Dreher. „Unser Ziel ist und bleibt es, den Studierenden ein gutes Studium und einen guten Abschluss zu ermöglichen.“ An der DHBW Ravensburg studieren aktuell rund 3800 Studierende, davon rund 2300 in der Fakultät für Wirtschaft in Ravensburg und 1500 in der Technik am Campus Friedrichshafen.

Nach der Vorgabe des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst werden die Vorlesungen an allen Hochschulen des Landes bis Ende November in der Regel online abgehalten. Die DHBW Ravensburg geht einen Schritt weiter und schalten die Lehre bis zum Ende des Jahres online. „Dadurch möchten wir ihnen allen mehr Planungssicherheit geben, denn wir wissen, welchen Kraftakt die Unsicherheit und die immer neuen Planungen darstellen“, sagt Rektor Dreher. Die DHBW Ravensburg ist gerade mitten im aktuellen Quartal, das von Oktober bis Dezember geht. Die Gebäude der DHBW Ravensburg bleiben für Hochschulzwecke geöffnet, ebenso die Bibliothek. Die Mitarbeiter der DHBW Ravensburg haben, soweit es der Hochschulbetrieb zulässt, die Möglichkeit zum Homeoffice.