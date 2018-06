Studie: TV unterhält, Internet ist sozial

Hamburg (dpa) - Das Fernsehen ist trotz zunehmender Video- und Filmangebote im Internet nach wie vor das meistgenutzte Medium. 83 Prozent der über 14-Jährigen sehen mindestens vier Mal in der Woche fern.

Das Radio schalten in dieser Häufigkeit 67 Prozent ein, zur Zeitung greifen 57 Prozent, 47 Prozent gehen ins Netz. Dies ist das Ergebnis einer am Donnerstag veröffentlichten Studie, für die die ProSieben-Vermarktungsfirma SevenOne Media mit der Firma Mindline 1006 Menschen befragte. Am Donnerstag teilte das Statistische Bundesamt mit, dass 73 Prozent der deutschen Haushalte mittlerweile online sind.

Bei der jungen Zielgruppe, so heißt es weiter in der SevenOne- Media-Studie, hat das Internet das Fernsehen an der Spitze abgelöst: 82 Prozent der 14- bis 29-Jährigen sind wenigstens vier Mal in der Woche online unterwegs. 71 Prozent sehen vier Mal oder häufiger pro Woche fern. Printmedien haben in der jungen Zielgruppe nur eine kleine Gemeinde regelmäßiger Nutzer: Zur Zeitung greift etwa ein Viertel (26 Prozent) mindestens vier Mal pro Woche, zur Zeitschrift sogar nur 13 Prozent.

Der Boom von sozialen Netzwerken wie Facebook ist ein Faktor, weswegen die Internetnutzung stark zunimmt. Hier werden unter jungen Nutzern die Aussagen „Ich kann am Leben anderer teilhaben“ (34 Prozent) und „Ich komme mit anderen Menschen in Kontakt“ (64 Prozent) am höchsten bewertet. Vor allem bei Männern erfüllt das Internet im Vergleich zu den anderen Mediengattungen soziale Funktionen stärker.

Das Fernsehen bedient über alle Altersgruppen hinweg emotionale Aspekte der Mediennutzung am besten. Es entspannt die Befragten (62 Prozent), unterhält sie (49 Prozent) und geht ihnen richtig unter die Haut (40 Prozent). Neben dem Fernsehen punktet auch das Radio mit seiner Emotionalität. Unterschiede bestehen bei den Geschlechtern: So sind das Fernsehen, das Radio und auch Zeitschriften für Frauen wesentlich emotionalere Medien als für Männer. Die beurteilen das Internet in dieser Hinsicht (34 Prozent) stärker als die Frauen (30 Prozent).

In diesem Jahr hatten unter den rund 39 Millionen Privathaushalten 73 Prozent Internetanschluss. Dies waren laut Statistischem Bundesamt vier Prozent mehr als 2008. 82 Prozent der Haushalte mit Internet- Zugang hatten einen Breitbandanschluss wie DSL oder UMTS - 2008 waren es nur 73 Prozent. Analoge Modems, ISDN-Modems oder ISDN-Karten wurden hingegen in diesem Jahr seltener benutzt.

Die Zahl der Internetzugänge über mobile Computer wie Laptop oder Notebook stieg um neun Prozentpunkte auf 56 Prozent. Rückläufig war dagegen der Internetzugang über einen stationären Computer. 76 Prozent der Haushalte nutzten diese Form 2009, im Vorjahr waren es noch 81 Prozent. Das Handy wurde nur in jedem sechsten Haushalt als Zugangsform zum Netz gebraucht.

Nach Angaben der Statistiker ist auch die Internetnutzung in diesem Jahr erneut angestiegen: Drei von vier Menschen im Alter von zehn und mehr Jahren nutzten im ersten Quartal 2009 das Internet. Ein Jahr zuvor war der Anteil etwas niedriger. Auch die Anzahl der Nutzer, die jeden Tag online sind, stieg im Vergleich zu 2008 von 66 auf 70 Prozent.

