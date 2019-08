Studie: Deutschland größter europäischer Markt für E-Sport

Mit 70 Millionen Euro Umsatz im Jahr 2018 ist Deutschland einer Studie zufolge der größte Markt für E-Sport in Europa. Insgesamt sind nach der Erhebung von Deloitte im Auftrag des Game-Verbandes in Europa 240 Millionen Euro umgesetzt worden.

Im Vorjahr lag der Umsatz noch bei 190 Millionen Euro - ein Wachstum von 26 Prozent. Verdient wird das Geld hauptsächlich durch Sponsoring, Werbung, Lizenzen, Eventtickets, Fanartikel und Gebühren der Spielepublisher. Den Wachstumssprung im vergangenen Jahr führt die Studie hauptsächlich auf die steigenden Zuschauerzahlen zurück, die europaweit im vergangenen Jahr bei 86 Millionen Menschen lag.

Die Wichtigkeit von Deutschland als Markt sehen die Autoren der Studie hauptsächlich in den hier ansässigen Organisationen - darunter mehrere Teams, ESL-Veranstalter Turtle Entertainment sowie der Sitz der europäischen League-of-Legends-Liga LEC in Berlin.

Sowohl dem E-Sport-Markt in Europa als auch in Deutschland wird ein weiterhin starkes Wachstum für die nächsten Jahre prognostiziert. Der Umsatz in Deutschland soll bis zum Jahr 2023 auf 180 Millionen Euro steigen.

Link zur Studie