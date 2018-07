Studentenwerk: Wichtigste Proteste seit 1968

Dresden (dpa) - Das Deutsche Studentenwerk (DSW) hat sich voll hinter die bundesweit protestierenden Studenten gestellt. „Die Studierenden haben die wohl wuchtigsten und wichtigsten Proteste seit 1968 artikuliert“, sagte DSW-Präsident Rolf Dobischat in Dresden.

Ihre Forderungen nach studierbaren Bachelor-Studiengängen, Abschaffung der Studiengebühren und mehr Mitsprache seien völlig berechtigt. „Auf die soziale und wirtschaftliche Realität der Studierenden ist der Bologna-Prozess kaum eingestellt.“

Auch das Problem der Studienabbrecher bestehe bei den neuen Bachelorstudiengängen nach wie vor, sagte DSW-Generalsekretär Achim Meyer auf der Heyde. Bei den Geisteswissenschaften gebe es zwar einen Rückgang, die Abbrecherquote im ingenieurwissenschaftlichen Bereich an Fachhochschulen sei dafür gestiegen.

Das deutsche Hochschulsystem sei „immer noch selektiv wie kaum ein anderes in der Welt“, sagte Dobischat. Nur 23 Prozent der Kinder aus Familien ohne akademische Tradition studierten, aber 83 Prozent der Kinder aus Akademikerfamilien. „Die Frage der Selektivität der Universitäten diskutieren wir seit 40 Jahren“, fügte er an. Die bestehenden Potenziale müssten endlich erschlossen werden. Das sei auch eine wirtschaftspolitische Frage angesichts der demografischen Entwicklung und des prognostizierten Fachkräftemangels.

Die für Oktober 2010 angekündigte BAföG-Erhöhung begrüßte das DSW. Allerdings müsse die Förderung „Bologna-kompatibel“ gemacht werden, forderte Dobischat. „Die Altersgrenze von 30 Jahren muss weg.“ Stipendien sollten zudem nicht auf die BAföG-Förderung angerechnet werden.

Bundesweit einheitliche Regelungen für den Hochschulzugang und den - abschluss sollen nach Ansicht des Deutschen Studentenwerkes bestehenbleiben. Das gelte auch für das Hochschulrahmengesetz. Das DSW ist die Dachorganisation für 58 Studentenwerke, die sich um rund zwei Millionen Studenten kümmern.

Weitere Informationen: www.studentenwerke.de

Studentenwerke in Deutschland

In Deutschland gibt es 58 Studentenwerke, die an mehr als 350 Hochschulen an rund 200 Standorten rund zwei Millionen Studenten betreuen. Hauptaufgabe ist die wirtschaftliche, soziale, gesundheitliche und kulturelle Förderung. 2008 zahlten die Studentenwerke im Auftrag von Bund und Ländern 1,546 Milliarden Euro BAföG aus. Außerdem stellen sie 181 285 Zimmer in mehr als 1000 Wohnheimen und 6190 Kita-Plätze zur Verfügung.

Die Studentenwerke betreiben darüber hinaus Mensen und Cafeterien. 43 Studentenwerke bieten psychologische und Sozialberatung an, 39 beraten Studierende mit Behinderung oder chronischer Krankheit. Fast alle Studentenwerke sind Landesanstalten des öffentlichen Rechts. Die erste Einrichtung dieser Art wurde 1919 in Dresden gegründet.