Studenten präsentieren neue Rennwagen für Formula Student

Das E-Motion Rennteam der Hochschule Aalen hat am Freitag seine beiden Rennwagen enthüllt. In diesem Jahr starten die Studenten mit einem autonomen und einem bemannten Rennwagen bei der Formula Student in Deutschland und Spanien.

Etwa sechs Monate lang haben die über 70 Teammitglieder getüftelt. Viele Stunden verbrachten sie in der Werkstatt. Nicht selten wurden Nachtschichten eingelegt und die Studenten haben teils ihr Schlafzimmer in die Hochschule Aalen verlegt. Bei der Arbeit ging es zum einen darum einen neuen Rennwagen zu konstruieren und zum anderen den aus der letzten Saison zu einem autonomen Fahrzeug umzubauen. Bei der Enthüllung am Freitag gaben die Studenten mit Videos einen Einblick in ihre Arbeit und auf ihr Ziel. Denn schließlich entwickeln sie die Rennwagen nicht einfach so, sie wollen an der Formula Student teilnehmen. Dabei handelt es sich um einen internationalen Konstruktionswettbewerb für Studenten.

Im vergangenen Jahr nahm das E-Motion Team bereits an den Rennen in Italien und Österreich teil. Sie bestanden die Vorqualifizierung und die verschiedenen Konstruktionsprüfungen, sodass sie an den Rennen teilnehmen durften. Dabei belegten sie in der Gesamtbewertung Platz sieben in Italien und Platz 13 in Österreich. Dieses Jahr konnte sich das Team für das Rennen am Hockenheimring und für das in Barcelona qualifizieren. Doch es gibt noch einiges zu tun. Die beiden Rennwagen wurden zwar am Freitag enthüllt, aber „sie sind noch nicht startklar und es müssen noch ein paar Arbeiten erledigt werden“, sagte BWL-Student und Vorstandsmitglied Stefan Pätzold. Bis August haben sie noch Zeit, um einige Testfahrten bei einem Sponsor im Industriegebiet zu drehen. Im Juni und Juli können sie auch Testrennen starten, die ebenfalls Sponsoren ermöglichen. „Da zeigt sich dann, ob alles funktioniert“, so Pätzold.

Sein Teamkollege Sebastian Stegmeier ist sich aber sicher, das alles klappt: „Der Rennwagen wird zuverlässig fahren, das verspreche ich Ihnen“, sagte der Student zu dem Publikum bei der Enthüllung. Schließlich hat das Team bereits einige Erfahrung. Seit sieben Jahren wird an der Hochschule an elektrobetriebenen Rennwagen gebaut. Zwar sind die Studenten in der Regel nur zwei bis drei Jahre an dem Projekt beteiligt, aber jeder einzelne Schritt wird dokumentiert, sodass die neuen Studenten von den vorherigen Arbeiten profitieren.

Bei dem neuen Rennwagen wurde viel Wert auf die Zuverlässigkeit gelegt, aber auch sicherheitsrelevante Bauteile, eine effizientere Hardware, eine verbesserte Aerodynamik und eine optimierte Anbindung wurden berücksichtigt. „Falls eine Platine beschädigt ist, können wir die jederzeit problemlos austauschen“, sagte Stegmeier. Das erleichtere die Arbeit und sei enorm zeitsparend, was beim Rennen sehr wichtig sei. Auch an die insgesamt fünf Fahrer wurde gedacht. So bietet der Rennwagen jetzt nicht nur einen ergonomischen Sitz, sondern auch ein ergonomisches Lenkrad. Der überarbeitete E-61 (ERT-07/18) wurde mit Kameras und einem sogenannten Lidar ausgestattet. Ein Lidar dient unter anderem der Abstands- und Geschwindigkeitsmessung, die für autonomes Fahren wichtig sind. Der Großteil der Arbeit ist erledigt und so fiebert das E-Motion Rennteam nun der Formula Student entgegen.