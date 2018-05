Studenten lernen an Böttinger Industrie-Robotern

Mit dem sogenannten „Out-House-Lab“ bei verschiedenen Unternehmen in der Region will die Hochschule Tuttlingen ihre Studenten in einer besonders praxisintensiven Art und Weise an den Industrie- und damit an den künftigen Berufsalltag heranführen. Dass dies weit über normale Praktika hinausgehen kann, bewies die SHL AG mit dem jüngst veranstalteten Roboterpraktikum im SHL-Technologie- und Schulungszentrum in Böttingen.

Damit gibt SHL den insgesamt 36 Teilnehmern – aufgeteilt in zwei Gruppen – vom Hochschulcampus Tuttlingen der Hochschule Furtwangen die Chance, Einblicke in die Praxis zu erhalten, indem sie die „eisernen Kollegen“ Roboter selbst programmieren und nutzen konnten.

Theorie und Praxis verbunden

Der Schulungsleiter der Gruppen, Bernhard Rombey, zum Ablauf des pro Gruppe zwei Mal zwei Tage dauernden Roboterpraktikums: „Am ersten Tag standen die Theorie der Robotertechnik und deren Anwendungen sowie die Programmierung im Vordergrund. Am zweiten Tag hieß es für die Studenten dann Ring frei. Jede Gruppe konnte ein selbst gestaltetes Projekt programmieren und die Prozessabläufe in der Realität beobachten. Das hat den Studenten sehr viel Spaß gemacht. Außerdem zeigten sie sich begeistert darüber, dass sie bei SHL ein individuelles Eingehen auf die ansonsten festgelegten Lerninhalte und ein hohes Maß an Flexibilität zur Lösungsfindung und zur Projektsteuerung vorfanden.“

Die SHL AG engagiert sich sowohl als Fördermitglied der Hochschule Tuttlingen als auch in der Berufsausbildung als Partner der Berufsschule Spaichingen und der Technikerschule Balingen. Damit, und auch durch eine Ausbildungsquote von über zehn Prozent, unterstreicht das Technologie-Unternehmen den Anspruch, das internationale Wachstum durch die Aus- und Weiterbildung von Jugendlichen und Fachkräften aus der Region selbst bewältigen zu können.