Mitte Januar haben sechs Studenten im Master Betriebswirtschaft und Management eine Internetseite für den Regiobus Donau-Bodensee entworfen. Das Projekt ist ein Folgeprojekt der im vergangenen Semester durchgeführten Analyse zur Verbesserung des Regiobus-Angebots.

Marcel Müller, Svea Quednow, Anja Schmid, Laura Schulze, Nadine Strobel und David Werner haben dafür eine Wettbewerbsanalyse durchgeführt, einen Maßnahmenkatalog zur Gestaltung von Inhalt und Onlinemarketing erstellt sowie einen fertigen Prototypen der Webseite konzipiert und umgesetzt. Unter dem Motto „Lassen Sie sich fahren“ kombinierten sie Fahrplan und Liniennetz mit den Ausflugsangeboten, wie beispielsweise dem Seepark Linzgau in Pfullendorf, und integrierten aktuelle Veranstaltungen. Die neue Homepage erhalte dadurch Erlebnischarakter und mache Lust, die Region zu entdecken, sagen die Studenten. Zusätzlich befassten sie sich mit verschiedenen Maßnahmen, um die Auffindbarkeit der Internetseite zu erhöhen und erstellten einen Maßnahmenkatalog zur Vermarktung der Seite in Off- und Online-Medien.

Von der fertigen Webseite haben sich bei einer Präsentation Max Stöhr, Fachbereichsleiter Kommunales und Nahverkehr, Jürgen Kern, Sachgebietsleiter ÖPNV, und Verkehrsplanerin Nicole Reichardt vom Landratsamt Sigmaringen überzeugt. „Für das, was die Studierenden in der kurzen Zeit geleistet haben, gibt es nur ein Wort: ,Chapeau’“, sagte Stöhr. „Seit Beginn steigen unsere Fahrgastzahlen“, erklärte Jürgen Kern und zeigte sich überzeugt, „dass wir durch die Homepage nochmal mehr in den öffentlichen Fokus rücken“. Eine Erwartung, die er mit Eckhard Werner, Geschäftsführer der KVB Sigmaringen teilt. „Als Betreiber des Regiobusses und des RAB (Regionalbusses AlbBodensee) finden wir die Homepage sehr gut und hoffen, den Bürgern unser exklusives Angebot damit noch näher bringen zu können“, sagt Werner. „Dieses Projekt hat einmal mehr gezeigt, wie sehr es Studierende motiviert, an realen Aufgabenstellungen zu arbeiten“, erklärte die betreuende Professorin Dr. Wibke Heidig. „Wenn daraus dann noch ein bleibender Beitrag für unsere Region entsteht, freut es mich umso mehr.“

Der Regiobus bringt Pendler, Schüler, Ausflügler und Touristen seit März 2016 stündlich von Sigmaringen nach Überlingen und zurück. Unterwegs hält der Bus in Owingen, Herdwangen-Schönach, Pfullendorf und Krauchenwies. Für die komplette Strecke wird eine Stunde benötigt. Die barrierefreien Busse bieten kostenloses WLAN und fahren montags bis freitags zwischen 5 und 24 Uhr, samstags, sonn- und feiertags zwischen 7 und 24 Uhr. In Sigmaringen und Überlingen bestehen Anschlüsse an die Regionalbahnen.

Die Internetseite soll in Kürze online gehen und ist dann unter dieser Adresse erreichbar:

www.regiobus500.de